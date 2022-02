Nvidia rilascia i GeForce Game Ready Driver 511.65 WHQL dedicati a Dying Light 2 Stay Uman

Nvidia rilascia oggi il Driver GeForce Game Ready 511.65 WHQL che porta con se il supporto al tanto atteso Dying Light 2 Stay Human. Il titolo verrà lanciato il 4 febbraio e avrà il DLSS di NVIDIA, per accelerare le prestazioni di gioco, e numerosi effetti ray tracing per offrire agli utenti GeForce RTX l'esperienza di gioco definitiva.

Il driver di oggi include anche ottimizzazioni per Sifu, l'ultimo gioco dello sviluppatore Sloclap. In arrivo l'8 febbraio su Epic Games Store, Sifu è un gioco d'azione in terza persona caratterizzato da intensi combattimenti corpo a corpo nei panni di un giovane studente di Kung-Fu mentre si avventura in un percorso fatto di scontri e vendetta.

Il driver rilasciato oggi è anche quello ufficiale per i nuovi modelli 2022 di laptop GeForce RTX serie 30 dotati delle nostre nuove tecnologie Max-Q di quarta generazione. Queste nuove tecnologie consentono di risparmiare energia, migliorare l'efficienza del laptop e, naturalmente, offrire prestazioni ancora maggiori.

Sono oltre 160 i nuovi modelli di laptop costruiti attorno alle nostre GPU GeForce RTX serie 30, e includono PC di svariate forme e design. Inoltre, ci sono nuovi modelli portatili da 14" e ancora più display compatibili G-SYNC e con risoluzione 1440p, molti dei quali sono alimentati dalle nuove GPU per laptop GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti.