NZXT annuncia la scheda madre N7 Z590 per le CPU Intel Rocket Lake

NZXT, bran leader nella produzione di Hardware, Software e servizi per la Community Gaming del mondo dei PC annuncia oggi il lancio della Scheda Madre N7 Z590.

La NZXT N7 Z590 porta il design elegante e la facilità di assemblaggio anche al nuovo chipset di Intel, supportando le CPU Rocket Lake di 11^ generazione di Intel, il PCIe di quarta generazione e gli ultimi standard di connettività wireless che includono Wi-Fi 6e e Bluetooth V5.1.

Il feedback della community ci ha dato l'ispirazione per l'aggiunta di ulteriori connessioni I/O posteriori, ma ci ha anche dato idee aggiuntive su come migliorare ulteriormente la dissipazione, grazie a più fasi di alimentazione e ad un maggior numero di strati usati per il PCB.

Specifiche della N7 Z590:

Progettata con il Chipset Intel Z590

Compatibile con I processori Intel di 10^ e 11^ generazione della famiglia Core i9, Core i7, e Core i5

Design di alimentazione 12+2 DrMOS e PCB a 6 strati

Connettività Wireless Intel Wi-Fi 6E e Bluetooth V5.1

Due connettori M.2 per le periferiche di Storage

Supporta l’ Overclock delle memorie fino a 4600MHz e l’ Intel XMP 2.0

Audio a 8 canali ad alta definizione

Caratteristiche della N7 Z590

CONTROLLI INTUITIVI

La N7 Z590 include funzionalità chiave per la gestione dei controller RGB e ventole, consentendo il controllo intuitivo di quattro canali di illuminazione RGB e sette canali ventola tramite il Software NZXT CAM. Sono supportati accessori di illuminazione di tutti i produttori.

L’ IMPORTANZA DEI DETTAGLI

La cover in metallo è disponibile in bianco o nero per un look unico, capace di fondersi con grazia e armonia in qualsiasi Chassis NZXT Serie H.

ASSEMBLAGGIO SEMPLIFICATO

La N7 Z590 include sistemi di connettività Wireless WiFi 6E e Bluetooth V5.1, e sfrutta inoltre tutte le linee PCI Express offerte dalla CPU e dal Chipset. connectivity and utilizes all PCI express lanes available from the CPU and chipset. La N7 Z590 consente un’ installazione rtapida e pulita, grazie anche allo shiel I/O posteriore integrato e a tutti I connettori interni intelligentemente disposti per essere facilmente accessibili ed usabili..

DISPONIBILITÀ E PREZZO

La nuova scheda madre N7 Z590 di NZXT è ora disponibile con un MSRP di $279.99.