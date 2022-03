NZXT annuncia la tastiera modulare Function e il mouse ambidestro Lift

NZXT, azienda leader in hardware e servizi per il PC gaming, muove oggi un nuovo passo nel mercato delle periferiche e presenta la tastiera meccanica modulare Function e il mouse ambidestro Lift. NZXT aggiunge anche un minuzioso servizio di personalizzazione che permette, tramite NZXT BLD, di adattare al meglio le periferiche al proprio stile.

La tastiera modulare a basso profilo NZXT Function è caratterizzata da un corpo in alluminio progettato per adattarsi alle personali preferenze degli utenti. Disponibile in tre formati – full size, TKL e miniTKL – la tastiera Function offre caratteristiche di personalizzazione apprezzate dagli amanti delle tastiere custom, come switch hot-swap, cavo USB-C rimovibile e assetto standard della riga inferiore. A questo si aggiungono personalizzazioni estetiche in grado di rendere l’esperienza di utilizzo ancora più personale e immersiva.

Il mouse ambidestro NZXT Lift, leggero (67g) e minimilista, è stato ideato e pensato appositamente per i gamer. Dotato di sensore ottico di alta gamma PixArt 3389 (sensibilità massima 16.000 DPI) e switch Omron, il mouse Lift offre precisione e immediatezza, soddisfando anche i giocatori più esigenti e competitivi.

Function e Lift presentano illuminazione RGB controllabile tramite il software NZXT CAM, per abbinare facilmente illuminazione del sistema e delle periferiche.

Chiudono il cerchio i nuovi mousepad NZXT. Disponibili in tre diverse misure (standard, medio, extra large) e colori (bianco, nero, grigio), i tappetini per mouse NZXT sono caratterizzati da superficie antimacchia a basso attrito, ideali in ogni situazione e in grado di adattarsi a ogni setup.

In Italia, grazie al servizio NZXT BLD, gli utenti possono personalizzare dimensioni, colore, switch, copritasti e cavi della tastiera Function e riceverla comodamente a casa.

Massima personalizzazione

Gli switch hot-swap permettono di utilizzare qualsiasi switch compatibile MX.

Controllo CAM

Illuminazione RGB dei singoli tasti, controllo delle macro ed effetti luminosi con quattro profili integrati, il tutto gestibile tramite software CAM.

Semplice ed essenziale

Resistente telaio a basso profilo in alluminio. Quattro profili integrati gestibili tramite software CAM. Tasti multimediali e rotella del volume sul lato sinistro, per un accesso facile e intuitivo.

Fatta per la modularità

L’assetto standard della riga inferiore permette di installare qualsiasi tipo di keycap compatibile. Cavo USB-C rimovibile e personalizzabile. Design della riga inferiore standard con prese hot-swap compatibili MX.

Design minimal e leggero

Il design leggero consente movimenti rapidi e precisi per una migliore performance in game. Ciò garantisce un minore affaticamento della mano, fornendo comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Tracking ad alta velocità

Il sensore ottico di alta gamma PixArt 3389 è dotato di tracking ad alta velocità e precisione, con una risoluzione massima di 16k DPI per un vantaggio competitivo.

Minima resistenza

Il cavo Paracord garantisce minima resistenza ai movimenti del mouse per una performance di gioco più scorrevole e precisa.

20 milioni di click

Gli switch meccanici Omron presenti sui pulsanti resistono all'usura e sono garanzia di lunga durata.

Prezzi al dettaglio consigliati dal produttore (MSPR)

TASTIERA MECCANICA FUNCTION

Full-size: 159,99€

TKL: 149,99€

MiniTKL: 139,991€

Corpo: nero, bianco, grigio canna di fucile

Tasti grigi: nero, grigio

Tasti colorati: giallo, viola, blu, rosso, ciano

Switch disponibili per la tastiera Function

In commercio: Gateron Red

NZXT BLD: Gateron Red, Gateron Blue, Gateron Brown, Gateron Silent Black Ink V2 60g (lineare), Gateron Aliaz Silent 60g (tattile)

Personalizzazione NZXT BLD: 9.99€

Cavi colorati: 9.99€

MOUSE LIFT

59,99€

Corpo: bianco, nero

Accento cromatico: giallo, viola, blu, rosso, ciano

MOUSEPAD

Colore: bianco, bero, grigio

Standard: 19.99€

Medio: 24.99€

Extra Large: 29.99€