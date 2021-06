NZXT BLD è ora disponibile anche in Italia

NZXT ha annunciato oggi l’espansione in Italia, Francia, Olanda e Australia. Con questa espansione i residenti di questi paesi potranno acquistare, tramite il rinnovato negozio online, i PC gaming personalizzati della serie NZXT BLD e i componenti PC – incluso il premiatissimo sistema di raffreddamento per CPU a liquido AIO Kraken.

NZXT BLD è un servizio di facile utilizzo che consente ai giocatori di scegliere il proprio PC gaming ideale, partendo dai videogiochi preferiti. Giocatori di ogni livello possono iniziare o potenziare la propria esperienza di gioco su PC senza fatica e con risultati incredibili. Con NZXT BLD i giocatori avranno più tempo per divertirsi e non dovranno preoccuparsi di ricercare, acquistare e assemblare i diversi componenti del proprio computer da gioco.

Coloro che vorranno perfezionare invece la propria configurazione già esistente, sarà possibile acquistare, anche in questi nuovi paesi, i pluripremiati componenti NZXT come la serie H, le schede madri N7 e i sistemi di raffreddamento Kraken. Inoltre, il sito NZXT.com è stato ridisegnato per assicurare agli utenti un’esperienza d’acquisto più semplice e immediata sia su desktop sia dispositivi mobili.

Caratteristiche di NZXT BLD

Bello dentro e fuori

Ogni componente nel catalogo NZXT è rigorosamente testato per garantire il meglio sul mercato. Se non troviamo un componente che soddisfa i nostri requisiti lo costruiamo noi stessi, come il premiato sistema di raffreddamento a liquido AIO Kraken e i nostri esclusivi case Serie H.

Prezzi competitivi

Mostriamo con massima trasparenza ogni componente della tua configurazione e il suo prezzo. Non solo conoscerai esattamente cosa stai acquistando, ma avrai la certezza di risparmiare rispetto all’acquisto di ogni singola parte separatamente.

L’originale Recommendation Engine di NZXT BLD

Stima gli FPS (frame per secondo) con un’accuratezza del 10% per garantire le performance di gioco di ogni configurazione NZXT BLD per ogni gioco scelto dall’utente. Gli FPS sono calcolati sull’analisi di OLTRE 10 milioni ore di gioco.

Servizio Peace of Mind di NZXT BLD

NZXT ha oltre 16 anni di esperienza nello sviluppo di pluripremiati componenti PC di alta qualità.

Le caratteristiche di ciascun PC gaming NZXT BLD personalizzato: