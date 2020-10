NZXT lancia la motherboard N7 Z490

NZXT, brand leader nella produzione e realizzazione di componenti Hardware, di Software e di accessori per i videogiocatori, annuncia oggi la N7 Z490, la sua ultima Mainboard con chipset Intel Z490.

La Mainboard NZXT N7 Z490 ATX nasce con un solo scopo, fornire agli assemblatori e ai Gamer tutto quello che hanno bisogno per il loro nuovo PC, con sistemi nati per semplificare l’ assemblaggio e per migliorare le prestazioni e l’ uso del computer. Ecco perchè la N7 Z490 vanta un layout studiato per ridurre al minimo le problematiche d’ installazione, con tutte le porte collocate ottimamente per qualsiasi tipo di build.

Ad assemblaggio ultimato è possibile usare il software NZXT CAM per gestire le curve di funzionamento delle ventole e l’ illuminazione LED RGB. Ogni Mainboard è stata progettata in collaborazione con AsRock, assicurando così ad ogni prodotto un’ alta qualità di assemblaggio ed un ottimo supporto BIOS. La NZXT N7 Z490 è dotata di moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth V5 garantendo così le ultime novità in fatto di connettività. Infine, la cover metallica che ricopre la Mainboard non ha solo effetti estetici, ma anche di dissipazione, riuscendo a smaltire il calore prodotto anche dai sistemi più spinti senza nessun problema.

“La NZXT N7 nasce per dare agli assemblatori ciò che vogliono,” queste le parole di Johnny Hou, CEO e fondatore di NZXT. “Fornendo una Mainboard con un layout semplice, aggiornata dal punto di vista delle connessioni, e con una cover metallica, siamo sicuri di dare agli utenti l’ arma giusta per la loro nuova RIG Gaming.”

N7 Z490 Features

Progettata con il Chipset Intel Z490 Express

Compatibile con I processori Intel di 10^ generazione Core i9, Core i7, Core i5, e Core i3

Design di alimentazione 8+2 DrMOS

Connettività Intel Wi-Fi 6 e Bluetooth V5

Intel Optane Memory Ready

Due connessioni M.2 per lo storage

Supporto Multi-GPU con AMD CrossFireX

Supporta l’ overclock delle memorie fino a 4266 MHz e l’ Intel XMP 2.0

Audio ad alta definizione a 8 canali

CONTROLLER RGB E FAN INTEGRATI

La NZXT N7 Z490 vanta on board i famosi controller che da sempre hanno contraddistinto nel settore informatico NZXT. La scheda, infatti, è dotata di controller RGB e FAN che possono essere gestiti direttamente dal software NZXT CAM. Sono supportati i sistemi di illuminazione di qualsiasi produttore.

COVER IN METALLO

La cover metallica è disponibile sia in colore nero che bianco, garantendo così la massima personalizzazione del proprio sistema. Abbina al meglio la tua Mainboard ad un case NZXT Serie H-.

L’ ASSEMBLAGGIO DIVENTA FACILE

La NZXT N7 Z490 è dotata di supporto Wi-Fi 6 e utilizza tutte le linee PCI Express offerte da CPU e Chipset. La N7 Z490 è dotata di uno shield posteriore del pannello I/O integrato, e vanta le varie connessioni in posizioni strategiche così da facilitare l’ assemblaggio.

La motherboard NZXT N7 è ora disponibile ad un prezzo consigliato di 229$.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale, a questa pagina.