Observer: System Redux arriva su PC, demo disponibile su Steam

Come annunciato all'evento IGN durante il Gamescom 2020, Bloober Team porta il rivisitato thriller cyberpunk, Observer: System Redux sia su PC che sulle console di prossima generazione. La versione per PC di Observer: System Redux comprenderà tutte le grafiche aggiornate così come i contenuti aggiuntivi del lancio per console, e verrà rilasciato durante le feste del 2020 al prezzo di 29,99 $ USD o di 29,99 €.

Bloober Team si appresta anche ad annunciare agli attuali possessori di >Observer_ su Steam che avranno la possibilità di aggiornare Observer: System Redux con l'80% di sconto fino al 15 settembre. I fan che lo preordineranno riceveranno l'artbook e l'OST a titolo gratuito. Il lancio per console di prossima generazione di Observer: System Redux resta previsto per fine 2020.

"Quando abbiamo annunciato l'arrivo di Observer: System Redux per le console di prossima generazione, abbiamo ricevuto una reazione travolgente da parte dei nostri fan su PC che chiedevano a gran voce se la rimasterizzazione sarebbe arrivata anche sulla loro piattaforma preferita", ha affermato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team. "All'inizio avevamo soltanto pianificato di portare il gioco su console ma, dopo aver visto quanto fosse attiva e interessata la community, abbiamo deciso di portarlo anche su PC. Come gesto di ringraziamento verso la nostra community, abbiamo pianificato e messo in atto l'aggiornamento e stiamo vagliando opzioni simili anche per console, qualora possibile".

È possibile provare in prima persona la demo di Observer: System Redux adesso gratuitamente su Steam durante l'evento di Steam "Observer System Redux Gamescom demo". Nonostante la demo sia disponibile solo in inglese, si prevede che Observer: System Redux venga rilasciato in inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, polacco, portoghese, russo, giapponese, cinese semplificato e coreano

Il nuovo Observer: System Redux è molto più di un semplice abbellimento estetico che incorpora tutti i vantaggi della tecnologia next-gen: offre infatti tutta una serie di miglioramenti dell'esperienza di gioco, integrazioni al gioco e tre nuove missioni che ruotano intorno alla storia e che comprendono contenuti mai giocati prima d'ora.

I giocatori di Observer: System Redux potranno vivere:

tre nuove missioni principali: Errant Signal, Her Fearful Symmetry e It Runs in the Family;

modelli dei personaggi aggiornati e nuove ambientazioni;

nuove sequenze di interrogatori neurali;

nuove meccaniche stealth e di gioco;

segreti finora celati;

risoluzione in 4K;

texture migliorate;

animazioni, modelli ed effetti nuovi trasformati grazie a

ray tracing e illuminazione HDR sbalorditivi.

Questa fusione unica tra horror e cyberpunk in Observer: System Redux prevede Rutger Hauer in uno dei sui ultimi ruoli da doppiatore nel ruolo di Dan Lazarski/Osservatore. Considerato uno dei migliori giochi cyberpunk in arrivo per le piattaforme di prossima generazione, Observer: System Redux rappresenta la visione definitiva di questo racconto horror che sarà disponibile per le festività del 2020 che arriveranno tra poco. Scopri di più su https://observersystemredux.com/.

Storia

L'anno è il 2084.

Il futuro si è rivelato molto più buio di quanto ci si potesse immaginare. Prima c'è stata la nanofagia, una piaga digitale che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime tra coloro che avevano potenziato i propri corpi e le proprie menti.

Poi è scoppiata la guerra che ha lasciato sia l'est che l'ovest decimati e in frantumi. Non essendo rimasto nessuno per rivendicare il potere, le società hanno preso il controllo e hanno istituito ognuna un proprio impero fondato sulla corruzione.

Tu non sei altro che uno strumento aziendale di oppressione, temuto e disprezzato, che hackera e viola gli angoli più reconditi delle menti dei sospettati. Sei la persona che si infiltra nei loro sogni, che mette a nudo le loro paure e che preleva qualsiasi elemento necessario per la propria investigazione.

Tu sei un Osservatore.

Cos'è System Redux?

Gli Osservatori più navigati potranno immergersi ancor più a fondo in questa realtà distopica grazie al gameplay ampliato e a contenuti narrativi aggiuntivi, mentre chi approccia il gioco per la prima volta potrà godersi questo thriller cyberpunk in tutta la sua raggelante gloria next-gen. Tieni d'occhio gli ulteriori dettagli sui vari miglioramenti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi che precederanno l'anteprima delle console di ultima generazione!