OlliOlli World al debutto, disponibile il trailer di lancio

Private Division e Roll7 sono orgogliosi di annunciare che OlliOlli World è ora disponibile in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (tramite Steam).

L'acclamato gioco di skateboard a piattaforme di Roll7, sviluppatore pluripremiato e vincitore del premio BAFTA, segna una nuova e audace direzione per il celebre franchise di OlliOlli. In OlliOlli World, i giocatori potranno lanciarsi a capofitto nel vivace e colorato mondo di Radlandia, alla ricerca delle mistiche Divinità dello skate nel loro cammino verso il Gnarvana.

Il gameplay più che collaudato di OlliOlli World offre un equilibrio perfetto tra concentrazione e relax, mentre i comandi precisi assicurano un'esperienza di gioco fluida e naturale. Radlandia, con i suoi paesaggi strani e pittoreschi, accoglie tutti a braccia aperte, permettendo ai nuovi giocatori di divorare la strada eseguendo i grab più micidiali senza il rischio di finire spiaccicati a terra, e illustrando gradualmente i trick più epici mentre esplorano le variegate e bizzarre aree di gioco.

"OlliOlli World si basa su alcuni aspetti fondamentali dello skateboard come diversità, libertà e divertimento", ha dichiarato Simon Bennett, viceresponsabile dello studio di Roll7. "L'inclusività e l'espressività sono fattori intimamente connessi alla pratica dello skate, e con Radlandia era nostra intenzione creare un luogo dove tutti potessero sentirsi accettati."

OlliOlli World offre innumerevoli modi per esprimere la propria personalità, grazie a una gamma di personalizzazioni ricca e variegata, che permette ai giocatori di essere chiunque essi vogliano. In più, grazie all'ampia varietà di pose, trick per skate e capi di abbigliamento da sbloccare e selezionare, tutti avranno l'occasione di sfoggiare fino in fondo il proprio stile.

"OlliOlli World combina uno stile grafico inimitabile, un gameplay dalla massima fluidità e una colonna sonora pazzesca in una lettera d'amore alla cultura dello skate", ha affermato Michael Worosz, vicepresidente esecutivo e responsabile di Private Division. "L'uscita di OlliOlli World segna un nuovo ed eccitante inizio per Roll7, che di recente è entrato a far parte della famiglia di Private Division."

Oltre alla campagna in singolo, OlliOlli World include due modalità multiplayer asincrone: Lega del Gnarvana e Portale del Gnarvana. La Lega del Gnarvana è dedicata a coloro che adorano le sfide giornaliere e vogliono dimostrare la loro maestria con la tavola da skate, permettendo ai giocatori di misurarsi contro i propri pari e competere per il punteggio migliore. Mentre i rivali avanzano nella classifica, possono mettere le mani (e i piedi) su nuovi oggetti per il proprio personaggio, tra cui tavole, ruote e molto altro.

Nel Portale del Gnarvana, i giocatori possono generare livelli originali in base a una determinata gamma di parametri, tra cui stile, difficoltà e lunghezza. Ciascuna creazione fornisce un codice giocatore a 8 cifre da condividere con il mondo, che permette ai giocatori di sfidarsi a vicenda per raggiungere il punteggio più alto e condividere i risultati anche su piattaforme di gioco diverse.