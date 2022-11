OlliOlli World: Finding the Flowzone al debutto, disponibile il trailer di lancio

Private Division e Roll7 hanno annunciato che OlliOlli World: Finding the Flowzone, la seconda e ultima espansione dell'acclamatissimo gioco di skateboard a piattaforme OlliOlli World, è ora disponibile come download digitale per le console Nintendo Switch™, PlayStation5, PlayStation4, PlayStation4 Pro, Xbox X|S, Xbox One e Windows PC.

OlliOlli World: Finding the Flowzone è disponibile separatamente o come parte della OlliOlli World Rad Edition e del Pass di espansione. La Rad Edition include la versione base del gioco, OlliOlli World: VOID Riders, OlliOlli World: Finding the Flowzone, e l'oggetto estetico digitale "Tavola da skate Close Encounter".

Unisciti ai tre coraggiosi avventurieri Radmosferici, Squid, Licht e il Professor Planks, per impedire che B.B. Hopper, la rana affarista, sfrutti la leggendaria città nascosta nel cielo. Mentre esplori queste altezze incredibili, raccogli i pezzi di mappa che sbloccheranno la strada verso Radlantis, la leggendaria isola perduta costruita dalle divinità dello skate in persona. La divinità della tempesta, Gail Force, mette a tua disposizione le nuove zone di vento, sulle quali potrai fare skate ed eseguire i trick aerei più assurdi di sempre. Preparati a vivere una delle missioni più incredibili nell'avventura finale di OlliOlli World: Finding the Flowzone!

"Quando abbiamo deciso di creare quest'espansione, sapevamo di voler regalare ai giocatori un'altra meravigliosa avventura nel loro viaggio verso la maestria dello skate", ha dichiarato John Ribbins, direttore creativo di Roll7. "OlliOlli World: Finding the Flowzone porterà i giocatori in una leggendaria città perduta sopra le nuvole, dove mantenere l'equilibrio sarà sempre più difficile a causa dei potenti venti che soffiano su quasi ogni rampa o ringhiera."

"OlliOlli World: Finding the Flowzone è una fantastica aggiunta al nostro acclamatissimo gioco di skateboard, e non vediamo l'ora di vedere quali giocatori saranno abbastanza coraggiosi da conquistare i Percorsi folli, la nuovissima sfida incredibilmente difficile disponibile nella nuova ambientazione", ha detto Mika Kurosawa, produttore senior di Private Division. "Quest'espansione è l'accompagnamento perfetto per il gioco base, grazie alle sue numerose opzioni di personalizzazione aggiuntive da sbloccare, ai suoi eccentrici personaggi da conoscere e a una bella dose di livelli che metteranno a dura prova le abilità con lo skate dei giocatori."

Spunti di lettura:

OlliOlli World al debutto, disponibile il trailer di lancio

OlliOlli World: VOID Riders, al debutto la prima delle due espansioni

Private Division e Roll7 annunciano Finding the Flowzone, la seconda e ultima espansione di OlliOlli World

Raggiungi l'altitudine con attitudine! Equipaggiati per le esplorazioni più cool con una selezione di nuove opzioni per la personalizzazione. Non vorrai mica entrare a Radlantis con degli stracci addosso, vero? Esprimiti al meglio con le personalizzazioni di OlliOlli e completa ogni percorso con il tuo stile unico. E non dimenticare di coprirti... dicono che sia piuttosto ventoso lassù!

OlliOlli World: Finding the Flowzone è disponibile come download digitale a €9,99 per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox X|S, Xbox One e PC. Finding the Flowzone è anche inclusa nel Pass di espansione per €14,99 ed è parte della Rad Edition, una versione deluxe del gioco, disponibile per €44,99 che include il gioco base, OlliOlli World: VOID Riders e OlliOlli World: Finding the Flowzone, nonché l'oggetto estetico digitale "Tavola da skate Close Encounter". È necessario il gioco base per poter giocare all'espansione.