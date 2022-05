OlliOlli World: i VOID Riders atterrano nella prima espansione della storia dell'acclamatissimo gioco di skateboard

Private Division e Roll7 sono lieti di annunciare VOID Riders, la prima delle due espansioni dell'acclamatissimo gioco di skateboard a piattaforme OlliOlli World. VOID Riders sarà disponibile in formato digitale dal 15 giugno per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

I super stilosi extraterrestri Sair’Rah, Khehvyn e Pftangxi sono arrivati su Radlandia, con la missione di trovare esemplari di skater da portare al potente Nebulord. OlliOlli World: VOID Riders presenta un nuovo mondo pieno di sfide e attrezzature spaziali, che ti prepareranno per esplorare la nuova zona aliena conosciuta come il "V.O.I.D.". Trova il tuo flow mentre sfrecci sullo skate tra le nevi di Cloverbrook, fai grind nella spettrale Sunshine Valley e visita la tempestosa Burntrock.

Con la nuova meccanica del raggio traente, potresti persino ritrovarti vittima di un rapimento alieno mentre attraversi Radlandia. Atterra alla grande, fai colpo su Nebulord con il tuo stile fantascientifico e diventa uno dei suoi skater alieni preferiti! Fai un kickflip nelle profondità più cool dello spazio e vivi una nuova avventura extraterrestre in OlliOlli World.

OlliOlli World: VOID Riders sarà disponibile al costo di € 9,99. I giocatori possono anche acquistare la OlliOlli World Rad Edition, una versione deluxe del gioco. La Rad Edition include la versione base del gioco, OlliOlli World: VOID Riders e la seconda espansione (prevista per la fine del 2022), nonché l'oggetto estetico digitale “Tavola da skate Close Encounter”.