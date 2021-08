OlliOlli World, nuovo trailer dedicato alla personalizzazione dei personaggi

Private Division and Roll7 hanno svelato le personalizzazioni più assurde e fuori di testa di OlliOlli World, il nuovo gioco di skateboard a piattaforme in arrivo questo inverno in digitale su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Nel nuovo video, il co-CEO Simon Bennett ci illustra le modalità di personalizzazione del personaggio disponibili in OlliOlli World. Il titolo permetterà ai giocatori di essere chiunque essi vogliano: potranno decidere liberamente la propria costituzione fisica, il colorito e l'acconciatura dei capelli, oltre che definire pose individuali e trick per dare ulteriore sfoggio alla loro personalità.

Spunti di lettura:

Private Division e Roll7 annunciano OlliOlli World

OlliOlli World, nuovo trailer gameplay dall'E3 2021

Grazie a una enorme selezione di stili e oggetti, i giocatori avranno l'opportunità di perfezionare il proprio look combinando capi di abbigliamento e accessori di vario genere: gli skater di OlliOlli World potranno abbinare le infradito a una giacca mimetica o indossare degli stilosissimi occhiali da sole griffati "Face Melter" insieme a un raffinato colbacco retrò.

E perché no, anche farsi una raffinatissima acconciatura a gelato. Le centinaia di opzioni di personalizzazione disponibili permetteranno ai giocatori di esprimere fino in fondo il proprio individualismo!

Questo inverno, entra nel vivido e vibrante mondo di Radlandia e mostra a tutti chi sei davvero!

Per maggiori informazioni su OlliOlli World visita OlliOlliGame.com.