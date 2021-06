OlliOlli World, nuovo trailer gameplay dall'E3 2021

Private Division e Roll7 hanno rilasciato un nuovo trailer di OlliOlli World, il gioco di skateboard a piattaforme in uscita questo inverno in formato digitale per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Nel video, il carismatico BB Hopper ti guiderà in un esclusivo giro turistico a Radlandia, tra panorami mozzafiato e suoni vibranti. Il nostro bellissimo (e mai troppo vincente) anfibio ti farà conoscere alcuni dei fantastici personaggi che incontrerai, insieme alle intricate e chilometriche piste da skateboard che aspettano solo di essere percorse, tra mille trick, salti e grind: città trafficate, deserti sconfinati, foreste misteriose e sentieri di montagna immersi nel verde.

Grazie alle tue incredibili abilità e agli agganci di BB Hopper, a Radlandia ogni cosa è alla tua portata. Prepara la tavola da skateboard e mettiti in viaggio questo inverno!

