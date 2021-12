OlliOlli World sarà disponibile dal prossimo 8 Febbraio 2022

Private Division e Roll7 annunciano che è ora possibile preordinare OlliOlli World e che il gioco sarà disponibile dall'8 febbraio 2022 in formato digitale per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Preordinando il gioco riceveranno come bonus alcuni oggetti estetici digitali, tra cui la Testa del Signore dei conigli, la Tavola da skate eroe, i Tatuaggi da eroe e il Gesso da eroe.

La OlliOlli World Rad Edition appena presentata è disponibile in preordine digitale e include:

il gioco base OlliOlli World ;

; la prima espansione della storia, "Skater del Vuoto", che offre un nuovo bioma e livelli, personaggi, funzioni di gioco e oggetti di personalizzazione inediti da sbloccare. In arrivo nell'estate del 2022;

la seconda espansione della storia, che offre un ulteriore nuovo bioma e altri livelli, personaggi, funzioni di gioco e oggetti di personalizzazione inediti da sbloccare. In arrivo nell'autunno del 2022;

l'oggetto estetico digitale "Tavola da skate Close Encounter".

Il nuovo gioco di skateboard a piattaforme di Roll7, sviluppatore pluripremiato e vincitore del premio BAFTA, segna una nuova e audace direzione per l'acclamato franchise di OlliOlli. Il gameplay più che collaudato e i comandi precisi di OlliOlli World offrono un equilibrio perfetto tra concentrazione e relax, per un'esperienza di gioco fluida e naturale. I giocatori potranno lanciarsi a capofitto in Radlandia, un mondo vivace e pieno di personaggi pittoreschi, alla ricerca delle mistiche Divinità dello skate nel loro cammino verso il Gnarvana. Sia Radlandia che i suoi abitanti sono deliziosamente bizzarri e artisticamente stupendi.

OlliOlli World offre una gamma di personalizzazioni ricca e variegata, che permette ai giocatori di essere chiunque essi vogliano: corporatura, colorito e acconciatura sono pienamente personalizzabili. In più, i giocatori hanno a disposizione un'ampia varietà di pose, trick per skate e capi di abbigliamento per sfoggiare fino in fondo il proprio stile.

OlliOlli World include due modalità multiplayer asincrone: Lega del Gnarvana e Portale del Gnarvana. La Lega del Gnarvana è dedicata a coloro che adorano le sfide e vogliono dimostrare la loro maestria con lo skateboard. Tali Leghe permettono ai giocatori di misurarsi contro i propri pari e competere per il punteggio migliore.

Mentre i contendenti avanzano nella classifica, possono mettere le mani (e i piedi) su nuovi oggetti per il proprio personaggio, come tavole, ruote e molto altro. Nel Portale del Gnarvana, i giocatori possono generare livelli originali in base a una gamma di parametri, tra cui stile, difficoltà e lunghezza. Ciascuna creazione fornisce un codice virtuale a 8 cifre da condividere con il mondo, che permetterà ai giocatori di sfidarsi a vicenda, anche su piattaforme di gioco diverse.

"In OlliOlli World troverete un numero incredibile di ambientazioni fuori di testa da esplorare e personaggi pazzeschi da incontrare", ha dichiarato John Ribbins, direttore creativo di Roll7. "OlliOlli World è la nostra dichiarazione d'amore per i lati più bizzarri e incredibili della cultura dello skateboard. Il gioco abbraccia gli aspetti più strani e fantastici di questo speciale fenomeno urbano, incoraggiando tutti a esprimere pienamente la propria essenza."

"In quanto a fluidità del gameplay, i ragazzi di Roll7 sono dei veri maestri", afferma Mika Kurosawa, produttore capo di OlliOlli World in Private Division. "Grazie ai controlli perfezionati e all'esperienza di gioco più che rifinita di OlliOlli World, lo studio alza l'asticella qualitativa in questa lussureggiante utopia dello skateboard."