Oltre 150 giochi ora supportano NVIDIA DLSS

La tecnologia NVIDIA DLSS ora accelera le prestazioni e la resa dell'immagine di oltre 150 giochi, con l’aggiunta in questo mese di Dying Light 2 Stay Human, Phantasy Star Online 2 New Genesis e Sifu.

NVIDIA ha anche rilasciato un nuovo driver Game Ready per Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen e Total War: Warhammer III. Infine, i giocatori che desiderano personalizzare i propri PC dovrebbero dare un'occhiata a NVIDIA GeForce RTX Keycap Giveaway.

Nuovi giochi ricevono un aggiornamento delle prestazioni grazie al DLSS!

Questo mese, la rivoluzionaria tecnologia DLSS arriva per moltissimi giocatori RTX e su tanti nuovi titoli tra cui:

Dying Light 2 Stay Human – Il DLSS raddoppia le prestazioni e la combinazione di illuminazione globale con ray tracing e DLSS offre ai giocatori di GeForce RTX l'esperienza definitiva di Dying Light 2 Stay Human

Martha Is Dead – disponibile dal 24 febbraio, DLSS offre un'esperienza più realistica e coinvolgente che permette un framerate più fluido. Il gioco supporta anche le ombre con ray-tracing e i riflessi con ray-tracing.

Phantasy Star Online 2 New Genesis – NVIDIA DLSS accelera le prestazioni fino al 45% quando la grafica e le risoluzioni di rendering sono al massimo, consentendo agli utenti di GeForce RTX 3060 e versioni successive di giocare a oltre 60 FPS a 4K.

SCP: Pandemic – disponibile dal 22 febbraio, NVIDIA DLSS offre un aumento delle prestazioni fino al 90% in 4K, spingendo ogni GPU GeForce RTX a frame rate superiori a 100!

Shadow Warrior 3 –in arrivo il 1° marzo, NVIDIA DLSS accelera la fantastica grafica del gioco a velocità e fluidità ancora più elevate.

Sifu –NVIDIA DLSS aumenta le prestazioni fino al 45%, consentendo a tutti gli utenti di GeForce RTX di giocare a oltre 100 FPS in 4K, con ogni impostazione al massimo, per un'esperienza definitiva!

Supraland Six Inches Under – Il DLSS accelera le prestazioni fino al 65%, consentendo a tutte le GPU GeForce RTX di giocare a oltre 60 FPS in 4K.

Preparati per Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen, e Total War: Warhammer III

Oggi NVIDIA ha rilasciato i nuovi Game Ready Driver per ottimizzare da subito Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen, GRID Legends and Total War: Warhammer III. I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i tuoi giochi preferiti, mese dopo mese, anno dopo anno. Sono ottimizzati in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware per garantire le massime prestazioni e affidabilità. I giocatori di GeForce possono scaricarli e installarli facilmente utilizzando GeForce Experience e saranno pronti per giocare non appena un gioco verrà lanciato.

GeForce RTX Keycap Community Giveaway

Per celebrare tutto ciò che riguarda GeForce RTX, il team NVIDIA GeForce ha prodotto una quantità limitata di keycap personalizzati da regalare in tutto il mondo alla community GeForce durante l'inverno e la primavera del 2022. I dettagli possono essere trovati su GeForce.com.