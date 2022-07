ONE PIECE ODYSSEY, disponibile un nuovo Dev Diary

Il nuovo diario degli sviluppatori svela informazioni sulla creazione e il gameplay di ONE PIECE ODYSSEY, il nuovo JRPG che riunisce una nuova esperienza di gioco e una storia originale con nuovi personaggi, sviluppati sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda.

A Katsuaki Tsuzuki, Producer del gioco, e Motoi Sakuraba, Compositore, si unisce Ken Takano, editor-in-chief per ONE PIECE a Weekly Shonen Jump.

Spunti di lettura: BANDAI NAMCO annuncia ONE PIECE ODYSSEY

Guarda come Bandai Namco Entertainment lavora con ILCA Inc., segui gli sviluppatori del gioco e il coinvolgimento di Eiichiro Oda e osserva come è stata creata la colonna sonora del gioco. I fan possono anche dare un’occhiata alle meccaniche del gameplay di ONE PIECE ODYSSEY, inclusi i combattimento e alcune feature speciali, come le “Dramatic Scenes” e le “Scramble Area Battle”.

Prodotta da Toei Animation e basata sul manga più di successo di sempre del creatore Eiichiro Oda, la serie di One Piece è stata trasmessa per la prima volta sulla TV giapponese nell'ottobre del 1999 e segue l'epica avventura di Monkey D. Rufy e della sua ciurma di Cappello di paglia per trovare il leggendario tesoro "One Piece" dell'ex re dei pirati, Gol D. Roger. Oggi, One Piece è un franchise globale con ben 15 lungometraggi, tra cui "One Piece Film Red" di prossima uscita, prodotti home video, videogiochi e un catalogo sempre più ampio di merchandise su licenza, che include accessori, giocattoli, giochi, romanzi, mobili, casalinghi, capi d'abbigliamento e molto altro.

ONE PIECE ODYSSEY è previsto per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.