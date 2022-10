ONE PIECE ODYSSEY, disponibile un nuovo trailer gameplay

Pubblicato giusto questo pomeriggio, il nuovo trailer dedicato a ONE PIECE ODYSSEY svela nuove informazioni sulle caratteristiche del gioco e il regno di Alabasta, uno scenario familiare ricreato dai ricordi della ciurma di Cappello di Paglia, dove i pirati si recano per recuperare i loro poteri perduti e cercare di svelare i misteri di Walford.

In ONE PIECE ODYSSEY, i giocatori potranno esplorare le diverse aree con i vari membri della ciurma di Cappello di Paglia, scambiandoli a piacimento. Ogni personaggio è dotato di azioni uniche che durante l'esplorazione saranno fondamentali per trovare tutto quello che c'è da scoprire. Oltre alla trama principale, le storie secondarie richiederanno l'uso delle abilità specifiche di ogni membro della ciurma di Cappello di Paglia per completare le missioni. Mentre le Bounty Hunt consentiranno ai giocatori di dare la caccia a pericolosi pirati per ottenere fantastiche ricompense. Entrambe le modalità offriranno un modo diverso per progredire nel gioco.

ONE PIECE ODYSSEY include anche battaglie con diversi attacchi, abilità e oggetti da usare per volgere le sorti del combattimento a favore della ciurma di Cappello di Paglia. Durante le battaglie, i giocatori potranno usare vari personaggi e abilità cercando di sfruttare i punti deboli dei nemici, ma anche cure e oggetti, come il cibo preparato da Sanji. Le epiche battaglie del gioco includono una meccanica unica, in cui i giocatori possono ribaltare situazioni tipiche di ONE PIECE, chiamate Dramatic Scene, che accadono nel caso di specifiche condizioni in battaglia e che aumentano la progressione del giocatore, permettendo alla Ciurma di Cappello di Paglia di ottenere più esperienza al completamento dei compiti.

ONE PIECE ODYSSEY sarà disponibile dal 13 gennaio 2023

per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.