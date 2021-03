One Time Password, reminder e avvisi legati all'eCommerce fanno la parte del leone tra gli SMS ricevuti

In linea con il boom del commercio elettronico e con l’accelerazione nel processo di digitalizzazione dell’ultimo anno, secondo un sondaggio di Skebby.it relativo alla tipologia di SMS ricevuti, le password temporanee, seguite dagli avvisi di consegna o ritiro merce e dai reminder appuntamenti sono oggi i messaggi più frequenti.

Milano, 25 marzo 2021 – L’emergenza sanitaria e i vari periodi di lockdown hanno portato in Italia, come in numerosi altri paesi, a un forte impulso nel processo di digitalizzazione e a un’indiscutibile crescita dell’eCommerce, cui ha fatto seguito un sensibile aumento delle transazioni online.

Questi trend vengono confermati appieno anche dai dati emersi da un’indagine recentemente svolta in Italia da Skebby.it relativa ai messaggi SMS più frequentemente ricevuti. Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 500 persone dai 18 anni in su, che hanno visitato il sito dell’Azienda o altri siti partner, prevedeva domande relative agli ultimi tre SMS*.

Oggi i messaggi ricevuti più frequentemente risultano essere quelli relativi agli OTP (35%), ossia password temporanee generate in modo casuale e spesso utilizzate nelle transazioni online per una maggiore sicurezza. Seguono poi gli SMS con cui si viene avvisati di una consegna o un ritiro (23%), che vengono spesso inviati dai corrieri incaricati delle spedizioni degli acquisti online oppure dai servizi di click & collect, che hanno anch’essi conosciuto una rapida accelerazione nel corso dell’ultimo anno.

Al pari di quest’ultima tipologia di messaggi si attestano anche i reminder relativi agli appuntamenti (23%), che sono divenuti necessari in un numero sempre crescente di contesti, seguiti dagli avvisi di sicurezza e dalle conferme di prenotazioni (entrambi al 22%) e, infine, dalle notifiche di scadenze imminenti (21%).

Il sondaggio conferma poi anche la netta prevalenza degli SMS di tipo business e, infatti, è solo il 31% degli intervistati, principalmente nella fascia di età tra i 45 e 54 anni, ad affermare che uno dei tre ultimi messaggi ricevuti era di amici o parenti, quindi, attinente alla sfera personale.

Dall’indagine emerge, infine, che le notifiche degli SMS vengono visualizzate nella totalità dei casi e che il 75% delle persone li apre tutti o in parte, un dato che sale all’80% quando i destinatari dichiarano di ricevere anche avvisi di consegna o reminder, quindi, messaggi particolarmente critici.

“L’aumento del numero di transazioni online e il forte impulso alla digitalizzazione cui abbiamo assistito nell’ultimo anno vengono chiaramente confermati anche dall’analisi dei dati della nostra indagine, che evidenzia in modo inequivocabile il ruolo e l’importanza che hanno oggi gli SMS in ambito business”, ha dichiarato Francesca Quagliata, Digital Marketing Strategist di Skebby, che ha poi proseguito: “Gli elevati tassi di apertura, le garanzie di consegna rapida e la possibilità di raggiungere ogni tipo di utente, anche quelli che, magari per ragioni anagrafiche, non sono dotati di smartphone rappresentano degli innegabili vantaggi che li fanno sempre più preferire rispetto ad altri canali di comunicazione in ambito business”.

Per approfondimenti: https://blog.skebby.it/sms-otp/

*Il sondaggio si è svolto dal 11 gennaio al 17 marzo 2021e prevedeva la possibilità di risposte multiple.