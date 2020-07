OnePlus Nord al debutto con SoC Qualcomm Snapdragon 765G

OnePlus, marchio di tecnologia premium, ha presentato oggi OnePlus Nord, il primo prodotto della sua nuova linea di smartphone più accessibile. Svelato nel primo lancio al mondo di smartphone in AR, OnePlus Nord presenta tutti gli elementi essenziali del nuovo smartphone, perfetto per l'uso quotidiano: un sistema di fotocamere diversificato, una user experience fluida e l'affidabile qualità OnePlus. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, OnePlus Nord continua a sostenere il percorso verso l'era del 5G, consentendo a un numero maggiore di utenti di godere della velocità senza precedenti della tecnologia 5G.

"OnePlus Nord è un importante traguardo per OnePlus, poiché siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per condividere la migliore tecnologia con più persone possibile in tutto il mondo. Siamo entusiasti di presentare finalmente uno smartphone OnePlus più accessibile che si affianchi agli altri prodotti della famiglia OnePlus", ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. "OnePlus Nord combina una fotocamera degna di un flagship insieme alle nostre caratteristiche distintive come il Fluid Display a 90 Hz, OxygenOS e la Warp Charge 30T per offrire un'esperienza smartphone al top della categoria".

Fotocamera da flagship

OnePlus Nord è dotato dello stesso sensore Sony IMX586 da 48 MP presente sulla linea flagship OnePlus 8, completo di un'ampia apertura f/1.75 per far entrare una generosa quantità di luce ed è dotato della stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) per ridurre le sfocature e le vibrazioni sia nelle foto che nei video. Inoltre, Nord presenta una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro e un sensore di profondità per offrire un'esperienza fotografica versatile e diversificata.

La modalità Nightscape, disponibile sia sull'obiettivo principale posteriore che sull'ultra-grandangolare, permette scatti notturni mozzafiato grazie alla fotografia computazionale avanzata. Con la modalità Nightscape, OnePlus Nord scatta fino a nove immagini diverse a diverse esposizioni, intrecciandole insieme in pochi secondi per produrre foto più nitide, luminose e intense in condizioni di scarsa illuminazione.

Nord è il primo dispositivo OnePlus ad essere dotato di una doppia fotocamera frontale, con algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini per garantire una nitidezza eccezionale e dettagli migliorati. Dotato di una fotocamera principale da 32 MP, la fotocamera frontale a più alta risoluzione mai montata su uno smartphone OnePlus, OnePlus Nord cattura bellissimi selfie, sia di giorno che di notte. La fotocamera frontale principale supporta anche l'acquisizione di video in alta qualità a 4K fino a 60 fps. La fotocamera frontale da 8 MP ultra-grandangolare offre un campo visivo da 105 gradi, consentendo agli utenti di effettuare selfie di gruppo con facilità.

Un'esperienza di utilizzo fluida

Il display Fluid AMOLED da 6.44" di OnePlus Nord con un refresh rate a 90 Hz offre un'esperienza visiva coinvolgente e un tempo di risposta ottimale per un feedback rapido. Sia che si navighi sul web o che si stiano scorrendo le foto, ogni tocco è più fluido. Il display di OnePlus Nord ha 2.048 livelli di luminosità automatica per un aggiustamento automatico di luminosità fluido e un maggiore comfort per gli occhi.

Nord è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, che garantisce una maggiore velocità della CPU, un rendering grafico più veloce del 30% rispetto al suo predecessore e un motore AI dedicato che aiuta a fornire le massime prestazioni di gioco. Con fino a 12 GB di RAM potenziata, gli utenti Nord potranno sperimentare un gioco più potente e un multitasking fluido.

Come i flagship della serie OnePlus 8, Nord viene fornito con OxygenOS 10.5, il software più aggiornato e veloce di OnePlus. OxygenOS 10.5 è dotato di caratteristiche come la modalità Dark Mode, la Zen Mode, e un set completo di opzioni di personalizzazione che permettono agli utenti di modificare tutto, dalle forme delle icone alle animazioni delle impronte digitali. Progettato per essere ultra-veloce e fluido, OxygenOS ha quasi 300 potenti ottimizzazioni del software che aiutano a garantire il massimo dell'esperienza.

Tutto ciò che gli utenti amano di OnePlus

OnePlus Nord supporta la caratteristica Warp Charge 30T di OnePlus, presente sui prodotti flagship di OnePlus. Warp Charge 30T porterà la batteria da 4.115 mAh di OnePlus Nord da scarica al 70% in appena mezz'ora, e la velocità di carica non verrà ridotta nemmeno con l'utilizzo di social media o giochi. Utilizzando il machine learning, OnePlus Nord è in grado di cambiare in modo intelligente il modo in cui il telefono si ricarica durante la notte per ridurre la quantità di tempo che trascorre al 100%, migliorando così la salute della batteria.

OnePlus Nord garantisce la stessa qualità da leader nel settore che gli utenti si aspettano da OnePlus ed è stato sottoposto agli stessi meticolosi e rigorosi test di laboratorio di tutti gli altri dispositivi OnePlus.

Così come i flagship, OnePlus Nord riceverà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Pricing e disponibilità

OnePlus Nord viene presentato in due bellissimi colori - Blue Marble e Gray Onyx e sarà disponibile su http://onepl.us/Italy e su Amazon partire dal 04 agosto 2020:

nella versione 8GB+128GB nei colori Blue Marble e Gray Onyx al prezzo di 399,00 € ;

nei colori Blue Marble e Gray Onyx al prezzo di ; nella versione 12GB+256GB nei colori Blue Marble e Gray Onyx al prezzo di 499,00 €.

OnePlus Nord sarà disponibile inoltre, nel pop-up online a partire dal 21 luglio, ore 16.30. Questo evento virtuale darà agli utenti la possibilità di acquistare Nord prima delle vendite generali - ci sarà anche una selezione di merchandise per chi riuscirà ad acquistare i Pop-Up Box OnePlus Nord. Per maggiori dettagli, visitare il sito www.oneplus.com/nord/popups .

I clienti che utilizzano Amazon possono prenotare in anticipo OnePlus Nord a partire dal 21 luglio alle 17 e usufruire di una facile opzione di finanziamento che consente loro di acquistare il telefono in rate mensili uguali con un tasso d'interesse dello 0%.