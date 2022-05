OnePlus presenta tre nuovi prodotti della serie OnePlus Nord

Oggi il marchio tecnologico globale OnePlus presenta ufficialmente tre nuovi prodotti della serie Nord, tra cui due smartphone: OnePlus Nord 2T 5G, in cui un hardware di livello flagship si combina con il più recente software di OnePlus per offrire agli utenti un'esperienza senza compromessi a un prezzo eccezionale, e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che offre tutte le caratteristiche principali degli smartphone OnePlus al prezzo più accessibile di sempre.

OnePlus annuncia anche il debutto del suo primo prodotto audio della serie, le cuffie OnePlus Nord Buds, che seguono la stessa filosofia degli smartphone OnePlus Nord: rendere la migliore tecnologia accessibile al grande pubblico. Gli auricolari OnePlus Nord Buds propongono un design innovativo, un'esperienza audio eccellente e un'ottima durata della batteria con ricarica superveloce.

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord 2T 5G presenta, in una versione aggiornata, tutte le caratteristiche di livello flagship che abbiamo trovato su OnePlus Nord 2, pensate per offrire agli utenti un'esperienza ancora migliore. Il dispositivo è dotato della stessa ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W presente anche su OnePlus 10 Pro, di un chipset MediaTek Dimensity 1300 e di una fotocamera frontale da 32 MP migliorata. A tutto questo, si aggiunge anche la OxygenOS 12.1 per offrire un'esperienza più fluida e veloce ad un prezzo vantaggioso.

"In continuità con la nostra mission di rendere accessibile a tutti l'esperienza OnePlus, OnePlus Nord 2T 5G combina hardware e software di qualità per portare su un altro livello l’esperienza dell’uso quotidiano”, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. "L’hardware, di altissimo livello, è accompagnato da un software estremamente reattivo. Su OnePlus Nord 2T troviamo la SUPERVOOC da 80 W, un MediaTek Dimensity 1300, un sensore d'immagine Sony IMX766 con OIS e l’OxygenOS 12.1, per un’esperienza premium a prezzi accessibili."

Le caratteristiche flagship

La ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W di OnePlus Nord 2T 5G alimenta una batteria dual-cell da 4.500 mAh che passa dall'1 al 100% in 27 minuti, e garantisce un giorno di autonomia in soli 15 minuti ricarica, il 120% più velocemente rispetto all'originale OnePlus Nord.

OnePlus Nord 2T 5G ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland per la ricarica rapida e l'utilizzo sicuro. Inoltre, dispone di 9 sensori di temperatura integrati per monitorare la temperatura di ricarica in tempo reale, assicurando che il telefono rimanga sempre stabile e che non si surriscaldi.

Sul retro sono presenti una potente fotocamera, composta da un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), una fotocamera ultra-wide da 8 MP con un raggio da 120°, con cui catturare i migliori momenti, e una lente monofocale da 2 MP.

Il sensore Sony IMX766 da 50 MP è stato scelto per le sue dimensioni ridotte (1/1,56 pollici), per i pixel da 1,0 μm e il supporto per OIS. Queste caratteristiche garantiscono ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa luminosità, permettendo a OnePlus Nord 2T 5G di scattare foto sempre luminose e nitide. Grazie alla modalità Nightscape migliorata, la potenza dell’ AI del chipset MediaTek Dimensity 1300 porta ad un livello superiore, per la prima volta su un telefono OnePlus Nord, anche la fotografia in condizioni di scarsa luminosità. La potenza di calcolo consente inoltre di registrare video in slow-motion ad alta velocità, fino a 960 fps, per catturare anche i movimenti più veloci con ottimi risultati.

Sul lato anteriore, OnePlus Nord 2T 5G è dotato di un sensore frontale da 32 MP, lo stesso di OnePlus 10 Pro. La fotocamera selfie è dotata di stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) e di un algoritmo di sfocatura AI che migliora la chiarezza e la nitidezza di foto e video.

Fluido e Veloce

OnePlus Nord 2T 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1300, dotato di CPU octa-core con velocità fino a 3 GHz, che garantisce ottime prestazioni di gioco, un consumo energetico più efficiente e un migliore controllo della temperatura grazie a HyperEngine 5.0. Al chipset MediaTek Dimensity 1300 si uniscono una RAM LPDDR4X fino a 12 GB e da uno spazio di archiviazione UFS 3.1 fino a 256 GB per garantire l'esperienza fluida e veloce tipica di OnePlus.

Inoltre, OnePlus Nord 2T 5G supporta la tecnologia Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0, che offre una velocità di trasmissione dei dati costante durante la connessione a reti Wi-Fi e riduce la latenza dell'audio quando il telefono è connesso simultaneamente a dispositivi Wi-Fi e Bluetooth.

OnePlus Nord 2T 5G è dotato di un ampio display FHD+ AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, per un'esperienza di scrolling fluida e veloce. Grazie al supporto HDR10+, gli utenti possono guardare i video dalle piattaforme di streaming più diffuse, come Amazon Prime Video, mantenendo colori ricchi e vividi.

OnePlus Nord 2T 5G viene presentato con OxygenOS 12.1, basata su Android 12: questo garantisce un multitasking più efficiente, un miglior consumo energetico e una visualizzazione più scorrevole della galleria. OnePlus Nord 2T 5G riceverà 2 importanti aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza per garantire la massima fluidità e sicurezza.

Design

Con uno spessore di soli 8,2 mm e un peso di 190 g, OnePlus Nord 2T 5G è comodissimo da tenere in mano. È inoltre disponibile in due splendide colorazioni: Gray Shadow e Jade Fog.

Gray Shadow ha una finitura scura in pietra arenaria con trattamento antiriflesso e un look texturizzato e satinato con microperle, che ricorda OnePlus One, resistente al sudore e alle impronte digitali. La variante Jade Fog, invece, ha una finitura lucida color verde giada e sfumature opache, che si traducono in un'estetica luminosa ed elegante.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 2T 5G sarà in vendita dal 24 maggio e disponibile per il pre-ordine su OnePlus.com dal 19 maggio. Il telefono sarà disponibile nelle due varianti colore nella versione da 8+128 GB a 409 Euro, e nella versione da 12+256 GB a 509 Euro.

I membri del Red Cable Club otterranno il triplo di RedCoin acquistando OnePlus Nord 2T 5G su OnePlus.com.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è il dispositivo che offre un chipset veloce ed efficiente, una batteria potente con ricarica rapida e un display da 120 Hz a risparmio energetico. Il device viene inoltre fornito di OxygenOS 12.1, dispone di connettività 5G e mantiene le caratteristiche più apprezzate della serie OnePlus Nord CE, come il jack per cuffie da 3,5 mm e la memoria espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Prestazioni potenti e scorrevoli

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è alimentato da Snapdragon 695 5G Mobile Platform che presenta una CPU octa-core con velocità fino a 2,2 GHz. Il chipset è stato selezionato prestando particolare attenzione all'equilibrio tra prestazioni potenti ed elevata efficienza energetica. È supportato da una GPU Qualcomm Adreno 619, che migliora le performance fino al 30% rispetto alla generazione precedente. Il chipset è abbinato a 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria.

La batteria da 5.000 mAh di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è in grado di alimentare il dispositivo per un'intera giornata di gaming, streaming e utilizzo di social media. Stando ai test condotti da OnePlus, il dispositivo è in grado di riprodurre video su YouTube per circa 21 ore di fila, o di giocare a 23 sessioni consecutive di PUBG Mobile da 30 minuti ciascuna con una sola ricarica. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è inoltre dotato di ricarica SUPERVOOC a 33W, che ricarica la batteria dall'1 al 50% in soli 30 minuti.

Sul lato anteriore, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G presenta un display FHD+ da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia LCD per un'esperienza visiva scorrevole e a basso consumo energetico. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G supporta il sistema HyperBoost Gaming Engine, che alimenta funzioni come il General Performance Adapter (GPA) Frame Stabilizer per offrire un'esperienza di gioco più stabile e coinvolgente.

Fotocamere intelligenti

Sul retro, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G presenta un triplo comparto fotografico. Il sensore principale da 64 MP serve a garantire una dimensione dei pixel elevata per catturare foto più nitide e dettagliate, con meno sfocature e meno rumore, anche in ambienti di scarsa luminosità grazie alla modalità Nightscape di OnePlus. Il sensore principale è affiancato da una deep-assist camera da 2 MP che garantisce scatti in modalità Ritratto con una profondità eccellente, una nitidezza estrema e un’accurata definizione dei soggetti.

Frontalmente, è presente una fotocamera da 16 MP con stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS), che consente di ottenere foto e video più nitidi e definiti anche in condizioni di instabilità. Grazie alla funzione Dual-View Video, con OnePlus Nord CE 2 Lite 5G possiamo registrare contemporaneamente con la fotocamera anteriore e quella posteriore, aprendo ad un mare di nuove possibilità creative.

Design accattivante

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è disponibile in due varianti colore resistenti alle impronte e alle macchie: Blue Tide e Black Dusk. Blue Tide è caratterizzato da una sfumatura blu e gialla, mentre Black Dusk ha una finitura nera scura e opaca. I bordi super sottili di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e la struttura da 8,5 mm sono pensati per garantire il maggior comfort possibile anche durante lunghi periodi di utilizzo.

OxygenOS 12.1

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G viene fornito di OxygenOS 12.1 e riceverà 2 importanti aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sarà in vendita dal 24 maggio e disponibile per il pre-ordine su OnePlus.com dal 19 maggio. Il telefono sarà disponibile nelle due varianti colore nella versione da 6+128 GB al prezzo di 309 Euro.

I membri del Red Cable Club otterranno il triplo di RedCoin acquistando OnePlus Nord CE 2 Lite 5G su OnePlus.com.

OnePlus Nord Buds

Le cuffie OnePlus Nord Buds arricchiscono il portafoglio e la filosofia dei prodotti Nord con delle cuffie TWS, offrendo una tecnologia audio premium a un prezzo competitivo e accessibile. Dotate delle caratteristiche più apprezzate dalla community, le Nord Buds vantano driver dinamici in titanio da 12,4 mm, supporto Dolby Atmos e 30 ore di riproduzione combinata con una sola carica.

Esperienza audio eccellente

Le cuffie OnePlus Nord Buds sono dotate di driver dinamici in titanio da 12,4 mm, scelti dagli ingegneri audio di OnePlus per la ricchezza dei bassi e la nitidezza degli alti. Proprio come le OnePlus Buds Z2, le OnePlus Nord Buds sono dotate di supporto per Dolby Atmos - la tecnologia Dolby per l'audio ambientale - che simula gli effetti audio 3D di un tipico sistema audio surround durante il consumo di film, musica o giochi.

Le Nord Buds sono dotate di 4 microfoni che filtrano i rumori di fondo, ulteriormente potenziati da algoritmi di riduzione del rumore alimentati dall'intelligenza artificiale e da un design meccanico che riduce il rumore del vento, consentendo chiamate dal suono nitido in qualsiasi condizione.

Batteria a lunga durata e ricarica rapida

Gli auricolari OnePlus Nord Buds offrono 30 ore di riproduzione con una singola carica combinata, per un'intera giornata di musica, giochi o film. Gli auricolari stessi forniscono 7 ore di riproduzione con una singola carica e, grazie alla ricarica rapida, gli utenti possono avere altre 5 ore di riproduzione audio dopo soli 10 minuti di ricarica.

Qualità OnePlus

Caratterizzati da un design ergonomico, gli auricolari OnePlus Nord Buds offrono un'esperienza confortevole per un ascolto prolungato. Gli auricolari sono disponibili nella colorazione Black Slate, che ha un look e una finitura metallica grazie alla non-conductive vacuum metallization, lo stesso processo utilizzato per creare le tre varianti di colore degli OnePlus Buds Pro. Gli auricolari OnePlus Nord Buds sono conformi al livello IP55 contro l'acqua e il sudore e sono dotati di un nano-rivestimento idrofobico resistente al sudore che protegge dalla corrosione.

Connettività costante

Le cuffie OnePlus Nord Buds sono dotate di Bluetooth 5.2 e grazie ad una modalità a latenza ultrabassa, i ritardi sono ridotti a 94 ms. Gli utenti OnePlus possono utilizzare la funzione OnePlus Fast Pair per collegare immediatamente le Nord Buds al loro dispositivo. Chi non ha uno smartphone OnePlus può comunque usare le OnePlus Nord Buds scaricando l'app HeyMelody sul proprio dispositivo Android dal Google Play Store.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord Buds saranno in vendita dal 24 maggio e disponibile per il pre-ordine su OnePlus.com dal 19 maggio, al prezzo di 49 euro.

