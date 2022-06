Operazione Vector Glare arriva su Rainbow Six Siege

Ubisoft presenta Operazione Vector Glare, la seconda stagione dell’anno 7 di Rainbow Six Siege, in arrivo il 7 giugno. Questa stagione presenta Sens, un nuovo Operatore belga, una nuova mappa Deathmatch a squadre, la Fase 1 del nuovo Sistema di Reputazione, la Modalità Privacy, altri aggiornamenti, un cambio narrativo e ulteriori miglioramenti nel gameplay.

Operazione Vector Glare rilancia la strategia con il nuovo Assalitore Sens: con il R.O.U. Projector System mette in campo una ruota che, costruendo un muro di luce, blocca la linea di tiro dei giocatori. È un Operatore low speed, high health, con una nuova arma, un POF-9 o una 417 come arma primaria e una SDP 9MM o una GONNE-6 come arma secondaria.

Oltre a Sens, al lancio della stagione troverai:

Close Quarter, una nuova mappa esclusiva per la modalità Deathmatch a squadre

Fase 1 del Sistema di Reputazione, con penalizzazioni per il Fuoco Amico, aggiornamento del sistema di cancellazione delle partite e opzioni Privacy

Due nuovi oggetti: il Poligono di Tiro è uno spazio dove allenarsi, far pratica con le tue armi e sperimentare; le Guide Operatore ti informano su ogni Operatore e dà suggerimenti per le strategie

Un terzo slot per un’arma secondaria per alcuni Operatori

L’opzione per regolare l’intensità del movimento dello schermo

Nessuna quarantena per gli Operatori

Con Operazione Vector Glare troviamo anche il programma Squad Up Reactivation: potrai invitare sino a quattro compagni che non hanno ancora giocato ad Anno 7. Dopo cinque incontri assieme in qualsiasi modalità PVP, entrambi vincerete grandi ricompense.

I giocatori che invitano riceveranno ricompense per ognuno dei quattro amici che hanno completato il programma. Dagli Operatori di Anno 6 a una nuova skin per armi o altre ricompense alternative che comprendono punti Battle Pass, se posseggono già quell’Operatore. Ogni giocatore invitato che rientra, dopo aver disputato cinque incontri, sbloccherà Operatori di Anno 4 o Anno 5 o altre ricompense alternative. Per maggiori informazioni su Rainbow Six Siege, visita: https://rainbow6.ubisoft.com.