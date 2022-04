OPPO annuncia ufficialmente il lancio di OPPO Reno7

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, presenta il nuovo smartphone OPPO Reno7, disponibile a partire da oggi in esclusiva online su OPPO Store e Amazon.

OPPO Reno7 offre un salto generazionale in termini di prestazioni fotografiche, grazie alla fotocamera Ultra-Sensing Selfie, con sensore IMX709 progettato in collaborazione con Sony, fotocamera Microlens e modalità Ritratto Effetto Bokeh. I miglioramenti apportati a livello hardware e software, tra cui ColorOS 12, una batteria di lunga durata da 4.500mAh e la tecnologia di ricarica veloce SUPERVOOC da 33W, garantiscono un’esperienza utente fluida nel day-by-day. Lo smartphone vanta l’Ultra-Slim Retro Design, disponibile in due colori: Sunset Orange con finiture in pelle e vetroresina e Cosmic Black con l’iconica finitura OPPO Glow.

Catturare ogni momento grazie alla potenza dell’Imaging

OPPO Reno7 dispone di una tripla fotocamera da 64MP, una di profondità da 2MP e una Microlens da 2MP con ingrandimento 15x o 30x, attorno alla quale è presente una Orbit Light di riempimento che si presta a molteplici funzioni: agevola gli utenti nel catturare ogni più piccolo dettaglio e funge da notifica quando la fotocamera è in funzione, quando si ricevono messaggi, durante sessioni di gioco o quando il telefono è in carica.

La fotocamera anteriore da 32MP è alimentata dal sensore RGBW IMX709 sviluppato da OPPO e Sony, che fa il suo debutto mondiale sulla serie Reno7. L'IMX709 è dotato di una nuova matrice di pixel RGBW e dell'algorio Quadra Binning sviluppato da OPPO, grazie al quale il sensore è in grado di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori RGGB standard, riducendo il rumore fino al 35% e offrendo immagini più chiare in condizioni di scarsa luminosità.

Sfruttando questo hardware di alto livello, OPPO Reno7 è dotato di funzioni di imaging senza precedenti, tra cui modalità Ritratto Effetto Bokeh, Selfie HDR, Portrait Retouching, AI Palette, Ultra-Clear 108MP Image, AI Scene Enhancement, Flash Snapshot e molte altre, che permettono agli utenti di catturare il mondo attraverso splendidi ritratti di elevata qualità professionale. In particolare, la modalità Ritratto Effetto Bokeh cattura con un solo clic ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, come una fotocamera DSLR di fascia alta. Inoltre, migliora ulteriormente le prestazioni con un denso lens flare e corregge i problemi di scolorimento della pelle. Selfie HDR consente invece di scattare selfie definiti anche in ambienti poco illuminati o in controluce. La funzione rileva automaticamente la luce di sfondo e attiva l'algorio HDR di OPPO per ridurre la luce forte e far emergere maggiori dettagli nell'immagine.

Stile accattivante con uno splendido design ultrasottile

Reno7 mantiene le linee iconiche della serie Reno, introducendo però l’Ultra-Slim Retro Design e due nuove colorazioni Sunset Orange e Cosmic Black. Sunset Orange si presenta con un vibrante colore arancione e un tocco di pelle premium, grazie al primo design in fibra di pelle e vetroresina del settore. Un rivestimento, che riprende la texture del litchi, e un’incisione sagomata integrano perfettamente la cover posteriore del telefono con il mid-frame, dando vita a un design di qualità superiore. Cosmic Black si caratterizza invece per l'iconica finitura OPPO Glow, dando vita a un design ipnotizzante.

Con il suo nuovo Ultra-Slim Retro Design, Reno7 presenta una cornice quasi invisibile, con un peso di circa 175 g e uno spessore di 7,54 mm nella versione Sunset Orange e di 7,49 mm in quella Cosmic Black, donando al telefono un aspetto elegante e minimalista.

Sulla parte anteriore del telefono, un display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz offre una visione fluida e confortevole. Il display è certificato Amazon HDR e YouTube HD per la riproduzione di video di alta qualità.

Prestazioni potenti con un hardware eccezionale

Reno7 dispone di una batteria da 4,500mAh e della tecnologia SUPERVOOC flash charging da 33W, che permette di caricare lo smartphone al 100% in 60 minuti, oltre a offrire 1,68 ore di riproduzione di film con una carica di 5 minuti. Inoltre, la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680 4G offre al telefono una performance veloce e allo stesso tempo bilancia il consumo energetico.

Reno7 è disponibile nella configurazione 8GB di RAM + 128GB di ROM. Se utilizzato con l’espansione RAM di OPPO, la RAM originale può essere aumentata di 2GB, 3GB o 5GB dalla memoria ROM temporaneamente allocata, permettendo al dispositivo di gestire più applicazioni con meno rallentamenti, anche se pesanti per la memoria.

Nuovo ColorOS 12

Reno7 fa parte della prima serie di smartphone ad avere ColorOS 12 preinstallato, garantendo agli utenti l'accesso immediato a un sistema operativo più fluido, a un design inclusivo e a icone 3D che rendono la navigazione più intuitiva.

Dotato di AI System Booster, ColorOS 12 ottimizza l'allocazione delle risorse e riduce la frammentazione della memoria per garantire che Reno7 funzioni più velocemente. Inoltre, l’avvio rapido funziona senza soluzione di continuità insieme a Game Focus Mode, AI Frame Rate Stabilizer e Ultra Touch Response, per immergere totalmente gli utenti in un mondo di intrattenimento.

ColorOS 12 è pensato per rendere la user experience il più semplice possibile: Air Gestures permette agli utenti di rispondere alle chiamate, silenziarle o scorrere su e giù per le pagine, semplicemente muovendo le mani sullo schermo, mentre Adaptive Sleep mantiene lo schermo acceso quando il telefono è in uso.

Infine, ColorOS 12 garantisce la sicurezza e la privacy dei dati ed è certificato da terze parti come ISO, ePrivacy e TrustArc, mentre funzioni come Smart Notification Hiding aiutano a proteggere ulteriormente la privacy dell'utente quando un'altra persona sta guardando lo schermo.

Prezzi e Disponibilità

Reno7 è disponibile all’acquisto nella colorazione Cosmic Black su OPPO Store e Amazon. Da oggi è inoltre possibile preordinare la colorazione Sunset Orange su Oppo Store e a partire dal 22 aprile anche su Amazon.

Fino al 21 aprile 2022, OPPO offre la possibilità di usufruire di esclusive promozioni: