OPPO annuncia ufficialmente la versione global di ColorOS 12

OPPO, fra i brand leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi il nuovo sistema operativo ColorOS 12 basato su Android 12 disponibile per gli utenti di tutto il mondo. ColorOS 12 introduce un'inedita interfaccia utente, estremamente personalizzabile, con prestazioni fluide e funzionalità innovative, pensate per stimolare la produttività quotidiana e ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Con il rilascio della versione beta di ColorOS 12, OPPO si conferma tra i primi brand a livello mondiale a supportare il nuovo Android 12. Questo importante aggiornamento arriverà innanzitutto in Indonesia e Malesia sui dispositivi OPPO Find X3 Pro; l'espansione internazionale, che coinvolgerà anche gli altri smartphone dell’ecosistema, è prevista per i prossimi mesi.

Spunti di lettura:

Android 12 è ufficiale, addio al "Material Design" e benvenuto al "Material You"

OPPO lancia la nuova ColorOS 12 basata su Android 12, tutte le novità nell'evento streaming dell'11 ottobre

Inclusività e personalizzazione: le chiavi vincenti del nuovo ColorOS 12

La presenza di OPPO in 68 paesi del mondo e nella vita di 440 milioni di utenti ha reso centrale il tema dell'inclusività nello sviluppo di ColorOS 12.

La nuova interfaccia utente, infatti, è ispirata al design Infinite di OPPO - ricco e estremamente personalizzabile – offrendo contemporaneamente un'esperienza più inclusiva e una grafica ancora più fluida.

Una user experience senza precedenti per una maggiore produttività

Garantire agli utenti un'esperienza d'uso ideale, coniugando potenze ed estetica, è stato il focus dell'attività di R&D di OPPO. Grazie all’innovativo sistema anti-frammentazione e una distribuzione più smart delle risorse, ColorOS 12 non presenta lag o rallentamenti, nemmeno dopo un uso prolungato. Queste importanti ottimizzazioni hanno consentito una diminuzione nel tasso di usura del sistema del 2,75% in 3 anni, un utilizzo della memoria inferiore del 30% e un consumo della batteria minore del 20%.

Con l’obiettivo di soddisfare i creatori digitali di tutto il mondo, l'innovativo Quantum Animation Engine adotta oltre 300 nuove animazioni per ottenere effetti dinamici e realistici, rendendo l'esperienza complessiva più convincente e intuitiva. Inoltre, funzionalità utili come PC Connect,3-Finger Translate alimentato da Google Lens, FlexDrop e Phone Manager permettono agli utenti di ColorOS 12 di mantenere una produttività elevata in ogni situazione.

Priorità alla privacy: focus sulle caratteristiche di base

OPPO ha accolto i feedback dei suoi utenti, dando grande importanza alla salvaguardia della privacy. ColorOS 12 non solo è dotato di tutte le feature di sicurezza previste da Android 12, tra cui Privacy Dashboards, Approximate Location Sharing e Microphone&Camera Indicators, che permettono agli utenti di gestire la propria privacy in modo semplice, ma supporta anche le apprezzate funzionalità sviluppate da OPPO, come Private System, Private Safe, App Lock e molte altre ancora.

OPPO ha inoltre perfezionato ulteriormente i sistemi di archiviazione e trattamento dei dati personali. Grazie alla presenza di server dislocati in molteplici località nel mondo, l’azienda garantisce che i dati degli utenti vengano conservati soltanto in quelli più vicini, salvati in un format non testuale e trasmessi esclusivamente utilizzando un protocollo proprietario. Per

questa attenta gestione della privacy, OPPO ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello mondiale, come ePrivacy e ISO27001..

Un sistema operativo aperto per gli sviluppatori Android

Il sistema operativo ColorOS e Android condividono da sempre la visione di una tecnologia aperta e interattiva, con l’obiettivo di elevare anno dopo anno gli standard innovativi, offrendo la migliore esperienza utente possibile.

In continuità con questa prospettiva, la nuova versione ColorOS di OPPO rimane aperta a tutti gli sviluppatori Android. Oltre ai Software Development Kit gratuiti per la fotocamera – che includono le funzionalità più celebri di OPPO, tra cui Ultra Steady Video Shooting, HDR, e Super Wide-Angle – OPPO ha messo a loro disposizione anche HyperBoost e la funzionalità Color Vision Enhancement, per avvantaggiare gli sviluppatori e migliorare l’intero ecosistema Android.

Il piano di roll-out di ColorOS 12

OPPO rilascerà inizialmente la versione beta di ColorOS 12 in Indonesia e Malesia, esclusivamente sugli smartphone OPPO Find X3 Pro 5G. Il roll-out proseguirà poi gradualmente – tra la fine del 2021 e il 2022 – in altri paesi e su una più vasta gamma di dispositivi. L’azienda punta a coinvolgere in questo importante aggiornamento oltre 110 device ed più di 150 milioni di utenti in tutto il mondo.