OPPO Find X3 Pro 5G, il top di gamma per il 2021 è servito

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi la nuova gamma OPPO Find X3 Series, che include tre modelli: OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G.

OPPO Find X3 Pro 5G è il protagonista della serie, con il suo design premium e futuristico, una quadrupla camera all'avanguardia e un display immersivo. È il primo smartphone realizzato da OPPO in grado di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori. OPPO Find X3 Pro 5G è alimentato dalla piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon , capace di offrire prestazioni incredibili.

"Siamo estremamente orgogliosi del successo che la serie Find X sta continuando ad ottenere in tutto il mondo. Con la nuova gamma Find X3 stiamo innalzando ulteriormente la componente innovativa dei nostri dispositivi, che ci ha da sempre reso celebri. Il nostro dispositivo flagship OPPO Find X3 Pro 5G combina prestazioni fotografiche all’avanguardia con un design unico ed elegante”, commenta Maggie Xue, President of OPPO Western Europe. “I nostri clienti potranno riscoprire la realtà che li circonda grazie ad uno smartphone capace di catturare e riprodurre fino a 1 miliardo di colori. Un device che non si contraddistingue solo per le sue performance, ma anche per un design accattivante e moderno, che siamo sicuri sarà capace di lasciare il segno’’, conclude Xue.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato: ‘’È una giornata importante questa per OPPO, in cui presentiamo la nuova famiglia Find X3, prodotti che rappresentano per noi la sintesi perfetta fra tecnologia all’avanguardia, design iconico e reali benefici per le persone. Sono certa che questi nuovi smartphone riceveranno ottimi riscontri dal pubblico italiano, come già accaduto con la gamma precedente, che ci ha permesso in pochi mesi di raggiungere una posizione di grande rilievo nel nostro Paese. La OPPO Find X3 Series ci permetterà di guadagnare ulteriormente spazio in questo mercato, che negli ultimi mesi è cambiato moltissimo e che sicuramente continuerà a cambiare, dando sempre più spazio a brand come OPPO, che giorno dopo giorno sta conquistando gli utenti italiani.’’

Fotocamere rivoluzionarie e sensori personalizzati

Il protagonista della serie, OPPO Find X3 Pro 5G, è il primo smartphone con due fotocamere primarie da 50 MP (grandangolare e ultra grandangolare) che sfrutta un innovativo sensore di imaging Sony IMX 766, perfetto per i fotografi più esigenti che vogliono portare la loro arte fotografica a un livello successivo di qualità.

Find X3 Pro 5G offre anche elaborazione di immagini e video a 10 bit, una funzione che caratterizza le fotocamere DSLR professionali, realizzando video di alta qualità con una gamma dinamica e una profondità di colore più ampie. Ciò offre un'espressione ancora più dinamica attraverso la post-produzione, ideale per coloro che vogliono spingere i propri contenuti ai limiti della creatività.

Sfruttando ulteriormente le sue capacità a 10 bit, in modalità Cinematic, OPPO Find X3 Pro 5G è dotato di risoluzione 4K, un'ampia gamma di colori dinamici e registrazione video in formato log. Questo offre il pieno controllo manuale su ISO, bilanciamento del bianco, velocità dell'otturatore e messa a fuoco, rendendo questo smartphone il migliore amico di chi ama riprendere ciò che lo circonda. Inoltre, OPPO Find X3 Pro 5G possiede una fotocamera ultra grandangolare con lenti freeform, che aiutano a ridurre drasticamente la distorsione di foto e video.

Display da 1 miliardo di colori, design premium

OPPO Find X3 Pro 5G utilizza un sistema di full-path Colour Management a 10 bit per acquisire, archiviare e visualizzare foto e video fino a 1 miliardo di colori. La potenza delle fotocamere da 50 MP combinata con il display da 1 miliardo di colori di OPPO Find X3 Pro 5G fornisce una precisione del colore di livello professionale nel palmo della mano di tutti gli utenti. Inoltre, l’utilizzo di app, giochi e anche l’intrattenimento diventano davvero incredibili, fluidi e veloci, grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz del display e alla risoluzione QHD +.

Il design futuristico di OPPO Find X3 Pro 5G, che racchiude un display luminoso, rende lo smartphone un dispositivo estremamente bello, elegante e durevole nel tempo. Nello sviluppo di questo device, OPPO si è concentrata sul design premium e il modulo della fotocamera che, racchiuso nel pannello posteriore, si fonde con le linee sinuose, pulite e sottili del corpo del device, creando una sensazione unica di maneggevolezza. OPPO Find X3 Pro 5G è lo smartphone perfetto per tutti quei creator che sono sempre in movimento e che ricercano uno smartphone robusto e resistente. Infatti, OPPO Find X3 Pro 5G possiede la certificazione relativa a resistenza alla polvere e all'acqua.

Powered by Qualcomm, la piattaforma mobile leader

OPPO Find X3 Pro 5G offre una vera innovazione a tutti i livelli, anche per quanto riguarda le prestazioni, grazie all'aiuto della più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G. OPPO Find X3 Pro consente agli utenti di eseguire facilmente attività di multitasking, passando da un'app all'altra. Grazie anche alla connettività 5G che copre ogni angolo del mondo, OPPO Find X3 Pro 5G è il compagno perfetto da portare sempre con sé.

Inoltre, la combinazione della piattaforma mobile Qualcomm con la batteria da 4500 mAh consente prestazioni eccezionali sia che si tratti di gaming che di contenuti di intrattenimento. Inoltre, con la ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W, la ricarica AirVOOC Wireless Flash charge da 30 W e la ricarica inversa, OPPO Find X3 Pro 5G è sempre pronto all'uso.

Una visione Human-centric

OPPO è orgogliosa di aver collaborato con Hans Zimmer - il famoso compositore tedesco vincitore di numerosi premi come un Academy Award, due Golden Globe, tre Grammy, un American Music Award e un Tony Award - che ha creato appositamente per il nuovo flagship OPPO Find X3 Pro 5G alcune esclusive suonerie e notifiche.

La nuova serie Find X3 ha particolarmente a cuore le persone: infatti, con la funzione Color Vision Enhancement che fa parte di ColorOS 11.2, OPPO ha creato una versione più completa del Munsell 100 Hue Test, utilizzato per verificare il daltonismo. OPPO ha prodotto una delle 765 potenziali calibrazioni dello schermo, con correzione del colore ottimale per gli occhi e la vista degli utenti.

Acquista OPPO Find X3 Series e ricevi il meglio della tecnologia OPPO

Fino al 30 aprile 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo tantissimi prodotti dell’ecosistema OPPO[3] previo acquisto o preordine di uno degli smartphone della nuova serie:

Acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Pro 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449€.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie OPPO Find X3 è disponibile a partire dalle prossime settimane presso i negozi di elettronica di consumo e gli operatori di telefonia.

OPPO Find X3 Pro 5G sarà disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 1.149,99 € nei colori Gloss Black, Blue e White.