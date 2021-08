OPPO introduce la tecnologia RAM Expansion

OPPO, fra le aziende leader nel settore degli smart device, annuncia la sua nuova funzione RAM Expansion, disponibile per gli smartphone FIND X3 Neo, FIND X3 Lite e per i modelli della famiglia Serie A: A94 5G, A74 4G e 5G e A54 5G tramite un aggiornamento del firmware.

La nuova tecnologia di espansione permette di convertire temporaneamente parte della ROM disponibile sullo smartphone in RAM virtuale.

Attraverso questa funzione gli utenti hanno la libertà di utilizzare tre diversi livelli di regolazione per il volume di espansione: una volta abilitato, il volume ROM selezionato viene convertito in RAM virtuale al riavvio dello smartphone. L’aumento della memoria non solo migliora le prestazioni del dispositivo, l’ottimizzazione dell’elaborazione dei dati ma riduce anche il tasso di perdita di frame. Inoltre, la nuova funzione garantisce il passaggio senza interruzioni tra le app attivate in background contemporaneamente.

Dopo aver aggiornato il software all’ultima versione, è possibile trovare la funzione di espansione della RAM nella sezione “Informazioni sul telefono”, all'interno dell'app “Impostazioni”. Per attivarla e usufruire di una maggiore capacità di elaborazione dei dati, basta selezionare la quantità di RAM virtuale da aggiungere e riavviare il telefono.