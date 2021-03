OPPO lancia Find X3 Neo 5G: fotocamera eccezionale, connettività 5G e design glamour

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi anche il nuovo OPPO Find X3 Neo, lo smartphone progettato per chi desidera dalla propria fotocamera mobile il meglio in termini di qualità e performance.

Parte integrante della nuova famiglia Find X3 Series, OPPO Find X3 Neo combina una tecnologia innovativa con un design eccezionale e di tendenza, un hardware di prima classe grazie al processore Qualcomm Snapdragon 865 5G, una batteria performante con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 e connettività 5G.

“In OPPO mettiamo i nostri clienti sempre al primo posto. Il nuovo Find X3 Neo combina l'hardware migliore della categoria e un sensore di immagine Sony IMX 766 su misura che offre a un numero ancora maggiore di persone la possibilità di trasformare al meglio la propria fotografia. L'utilizzo di questo sensore di grandi dimensioni in combinazione con la nostra intelligenza artificiale leader del settore, ci permette di offrire un'esperienza straordinaria su tutta la linea, soprattutto quando si tratta di scatti fotografici in condizioni di scarsa illuminazione,” commenta Maggie Xue, President OPPO Western Europe. “E, con la sua batteria ottimizzata e il design glamour, Find X3 Neo diventerà sicuramente un ottimo compagno per coloro che cercano di spingere la propria creatività al limite dell’immaginazione", conclude Xue.

‘’OPPO Find X3 Neo conferma ulteriormente la nostra ambizione nel mettere in campo ogni giorno la migliore tecnologia e innovazione in fatto di smartphone e fotografia. Con questo nuovo modello vogliamo fornire a tutti i nostri consumatori prestazioni potenti, un comparto fotografico d’eccezione, la velocità del 5G e la migliore esperienza mobile in termini di qualità e funzionalità. Siamo sicuri che tutte queste caratteristiche da top di gamma verranno apprezzate anche dai nostri clienti più esigenti”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Un sensore di imaging co-sviluppato, per ritratti senza precedenti

Facendo leva su una lunga tradizione di utilizzo di tailor-made imaging hardware, OPPO ha lavorato a stretto contatto con Sony per spingere l'innovazione nella tecnologia di imaging oltre i limiti. Il sensore IMX766, sviluppato da Sony insieme a OPPO, offre un'ottimizzazione eccezionale delle funzioni del comparto fotografico, soprattutto per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, scene retroilluminate e scatti in movimento. Questo, combinato con una fotocamera ultra-grandangolare, teleobiettivo e macro, nonché un sensore di temperatura del colore, garantisce immagini nitide e di alta qualità in ogni scatto fotografico.

Il sensore IMX766 di OPPO Find X3 Neo consente di sfruttare anche la messa a fuoco avanzata. Fornendo una migliore velocità di messa a fuoco e precisione, il sensore attiva l'autofocus in tempo reale con la funzione Focus Tracking. Insieme al sensore di movimento basato su AI, la funzione può anticipare il movimento e regolare la messa a fuoco in anticipo in modo che i video risultino sempre nitidi.

Inoltre, con Flash Snapshot, il pulsante di scatto della fotocamera attiva una funzione di messa a fuoco rapida che garantisce fotografie nitide e chiare, indipendentemente da quanto possa essere rapido lo scatto. In combinazione con le esclusive funzionalità video di OPPO come AI Highlight, i tool AI Portrait e Ultra Steady Video 3.0, Find X3 Neo garantisce eccezionali video ritratti in qualsiasi situazione.

L'hardware potente incontra ColorOS 11.1, per un'esperienza di qualità a 360°

Costruito su un hardware premium, OPPO Find X3 Neo è basato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 865 5G e presenta un display curvo 3D, con refresh rate a 90 Hz, per un'esperienza visiva davvero coinvolgente. Con un sistema di raffreddamento multiplo e una batteria affidabile, lo smartphone offre un'esperienza 5G completa adatta anche agli utenti più esigenti.

Per contribuire a rendere l'esperienza 5G ancora più duratura, OPPO Find X3 Neo dispone anche della ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W, una delle tecnologie di ricarica più veloci disponibili oggi sul mercato, che permette di ricaricare il device fino al 100% in soli 35 minuti.

La nuova ColorOS 11.1 ottimizzata consente di sfruttare appieno il potente hardware dello smartphone. Il sistema operativo di OPPO, basato su Android, dà il massimo quando si tratta di gaming, poiché progettato per offrire un'esperienza di gioco più coinvolgente e fluida. Il display ad alto refresh rate garantisce un frame rate più veloce per un gameplay davvero fluido. Con la modalità Gamer Mode, i giocatori possono liberarsi da tutte le distrazioni disabilitando temporaneamente sveglie, notifiche, chiamate in arrivo, gesture controls e altro ancora. Il controllo del gioco diventa completamente personalizzabile grazie all’Adjustable Gaming Touch, che consente ai giocatori di regolare le impostazioni di gioco come la sensibilità al tocco su cinque diversi livelli, per un'esperienza gaming davvero su misura e confortevole.

Finiture luminose in un design ultra-sottile

Con soli 7,99 mm di spessore e 184 g di peso, il design di Find X3 Neo si adatta perfettamente all’impugnatura della mano e garantisce una presa ideale per giocare, scattare fotografie o guardare video, film e serie tv preferiti.

Attraverso un esclusivo processo di lavorazione del vetro, progettato da OPPO, il retro dello smartphone offre uno straordinario effetto visivo che brilla alla luce sotto la finitura in vetro opaco. Questa particolare finitura, che ricorda milioni di piccoli diamanti, è la luminosa Starlight Black.

Se invece si unisce il colore nero a un design scintillante, si ottiene una finitura diversa da qualsiasi altra mai vista prima: ed è proprio grazie al nuovo processo Diamond Spectrum di OPPO che la finitura Galactic Silver crea uno straordinario effetto sotto la luce, sia da diverse angolazioni sia con un'illuminazione diversa.

Prezzi e disponibilità

OPPO Find X3 Neo 5G sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane ad un prezzo consigliato al pubblico di 799,99€ nei colori Starlight Black e Galactic Silver.

Fino al 30 aprile, acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Neo 5G, sarà possibile ricevere un OPPO Watch 41mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciare totale di 349€.