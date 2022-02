OPPO lancia la nuova Find X5 Series

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha presentato oggi la sua nuova serie flagship OPPO Find X5, che combina un design premium e un’esperienza di imaging mai vista prima.

OPPO Find X5 Series dispone di tutte le funzioni più innovative del settore, permettendo ai consumatori di esprimere la propria unicità, e vanta un’estetica futuristica, che dona allo smartphone un design raffinato dalle linee moderne e pulite. OPPO Find X5 Series garantisce, inoltre, un’esperienza di imaging unica al mondo, anche grazie a MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all'avanguardia proprietario, che consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone: la registrazione notturna. Infine, un sistema di doppia fotocamera IMX766, prestazioni eccezionali, connettività 5G ultraveloce e l'incredibile tecnologia SUPERVOOCTM per la ricarica rapida completano l’innovativa serie flagship di OPPO.

"La serie Find X5 eleva la serie Find X a un livello completamente nuovo – sia estetico che in termini di funzionalità – ridisegnando i confini dell'esperienza mobile attraverso il design, l'imaging, la tecnologia della batteria e le prestazioni. OPPO Find X5 Series nasce a partire dal DNA della serie Find X3: un prodotto di successo come confermato dai consumatori e dalla critica di tutto il mondo", ha affermato William Liu, President of Global Marketing di OPPO.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato: “OPPO Find X5 Series mantiene le caratteristiche d’eccellenza della Serie precedente, ma si spinge decisamente oltre. È una lineup di smartphone premium, curata nei dettagli per garantire la migliore esperienza utente possibile. Questo lancio rappresenta un’ulteriore possibilità per OPPO di consolidarsi tra i leader del mercato premium in Italia, a conferma degli ottimi risultati raggiunti nel 2021 in termini di market share e di notorietà di marca”.

Modalità 4K Ultra Night Video e comparto fotografico all’avanguardia

I video notturni rappresentano una grande sfida per gli smartphone. OPPO ha deciso di superarla progettando il suo primo NPU dedicato all'imaging, MariSilicon X, per fare luce nella notte, senza sacrificare l’autenticità e la qualità del colore. Basato su un processo costruttivo a 6 nm, realizzato per prestazioni di imaging di alto livello, MariSilicon X racchiude la massima potenza di calcolo AI ad oggi disponibile. Il risultato è un miglioramento 4 volte superiore nella risoluzione dei video notturni, con frame più nitidi e una riproduzione dei colori eccezionale, rendendo possibile per la prima volta su uno smartphone Android la registrazione di video notturni in 4K, in cui ogni fotogramma appare ricco e definito come in una foto.

MariSilicon X è solo uno degli elementi chiave che compongono il sistema di imaging avanzato di Find X5 Pro. Le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare sono entrambe dotate di sensori Sony IMX766 da 50MP, con una dimensione del sensore di 1/1.56" e pixel binning da 2um. Inoltre, la fotocamera grandangolare dispone anche di un sistema di stabilizzazione a cinque assi, unico nel suo genere, che migliora ad ogni utilizzo per contrastare il tremolio, ridurre il rumore e rendere le scene più nitide.

Grazie alla modalità 4K Ultra Night Video, con la quale diventa possibile registrare video notturni di eccellente qualità attraverso le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare, la serie Find X5 si attesta come la migliore del settore in termini di qualità di imaging, sia per le foto che per i video. OPPO Find X5 Pro è dotato di una fotocamera anteriore da 32MP che cattura i dettagli con una nitidezza impareggiabile, anche grazie a MariSilicon X. Questo permette di incrementare la gamma dinamica e la fedeltà del colore, garantendo una resa dei selfie dai colori vividi e dallo stile pop. Infine, OPPO Find X5 Pro abilita la modalità AON – Always ON, che consente allo schermo di rimanere illuminato quando necessario, con la possibilità di navigare tra le app attraverso Air Gesture, senza toccare lo smartphone. Con l’obiettivo di garantire un’esperienza ai livelli di una fotocamera professionale, OPPO Find X5 è la prima serie di smartphone a incorporare il meglio di Hasselblad Camera for Mobile, per migliorare e perfezionare la resa dei colori, rendendola il più vicino possibile alla realtà.

Estetica futuristica e design premium

Basandosi sul design innovativo della serie Find X, OPPO Find X5 Pro presenta un corpo curvo, che si ispira alla forma di una navicella spaziale, e vanta l’utilizzo dei materiali più pregiati. La scocca ultraresistente realizzata in vera ceramica di Find X5 Pro, ottenuta dopo oltre 168 ore di lavoro, unisce estetica e durata ed è resistente agli spruzzi, all'acqua e alla polvere con una classificazione IP68. Il retro è disponibile in due colorazioni: Ceramic White e Glaze Black, capaci di riflettere al meglio le sue linee pulite e moderne. Altrettanto innovativo è il display di OPPO Find X5 Pro con uno schermo AMOLED curvo da 6,7 pollici. Con una risoluzione WQHD+ e una copertura del 100% della gamma di colori P3, lo schermo a 10-bit di OPPO Find X5 Pro permette di visualizzare più di 1 miliardo di colori, creando numerose gradazioni di tonalità e mantenendone la medesima profondità e uniformità. Infine, grazie alla calibrazione del colore in qualsiasi condizione di luce, OPPO Find X5 Pro migliora anche le prestazioni del display, creando sempre colori coerenti e autentici.

Il più potete Flagship OPPO di sempre

Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 multicore di ultima generazione, Find X5 Pro garantisce un’esperienza fluida anche per i giochi e le applicazioni che richiedono una maggiore potenza di elaborazione. Gli sforzi compiuti dal brand per aumentare la durata della batteria su Find X5 Pro e la gestione dell'alimentazione hanno portato a risultati eccezionali: la batteria a doppia cella da 5000mAh garantisce un aumento di potenza di oltre l'11% rispetto al Find X3 Pro, rendendo lo smartphone sempre pronto all’uso. Inoltre, con il supporto della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOCTM 80W, OPPO Find X5 Pro può raggiungere il 50% di carica in soli 12 minuti, e con AIRVOOCTM 50W, si ricarica fino al 100% in modalità wireless in soli 47 minuti.

ColorOS 12.1: Intelligente e sicura

L'interfaccia ColorOS 12.1 di OPPO mette al centro l’utente, garantendo l’esperienza più intuitiva e personale di sempre. Combinandosi con il sistema operativo Android 12 di Google, ColorOS 12.1 offre esperienze incredibili e funzionalità di privacy di altissimo livello, pur mantenendo il pieno accesso a Google Play Store e alle sue oltre 3 milioni di applicazioni.

OPPO Find X5 e Find X5 Lite

OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Lite, parte dell’innovativa serie Find X5, rendono accessibili a un pubblico molto vasto prestazioni potenti e un design mozzafiato. Con un vetro opaco smerigliato e una scocca resistente alle impronte, OPPO Find X5 vanta una finitura sobria, ma ultra-premium. Disponibile nelle colorazioni White o Black, la grana fine di questa texture smerigliata al 90% crea una lucentezza incantevole e setosa, dando vita a preziosi giochi di luce. OPPO Find X5 presenta anche l'eccezionale sistema di doppia fotocamera IMX766, alimentato da MariSilicon X, un display da 6,5" a 120Hz con la visualizzazione di oltre 1 miliardo di colori, il supporto per la ricarica SUPERVOOCTM da 80W e la ricarica wireless AIRVOOCTM da 30W.

Con OPPO Find X5 Lite, invece, grazie all’eccezionale configurazione della fotocamera e alle funzioni di imaging potenziate dall’AI, gli utenti possono esprimere al massimo la propria personalità attraverso ritratti professionali. OPPO Find X5 Lite, grazie a funzionalità avanzate, tra cui la modalità Ritratto e il video ritratto Bokeh Flare, si attesta come il device perfetto per scattare ritratti simili a quelli delle fotocamere DSLR.

OPPO Enco X2: Hear Beyond Sensation

Gli auricolari OPPO Enco X di prima generazione hanno riscontrato successo in tutto il mondo, grazie alle prestazioni audio di primo livello e a un design elegante. OPPO porta avanti la sua collaborazione con il produttore di speaker professionali Dynaudio, introducendo l'ultimo modello dei suoi auricolari wireless di punta: OPPO Enco X2. I nuovi auricolari presentano un design a doppio driver coassiale, caratteristico dei prodotti audio di fascia alta. Il primo è un tweeter planare a magnete quadruplo, che gestisce gli alti con una frequenza che va da 20Hz a 40kHz, fornendo un'eccellente risposta ai segnali e un'alta risoluzione alle alte frequenze. Il secondo, invece, è un driver dinamico da 11 mm, caratterizzato all’interno da un diaframma ultraleggero, che offre bassi profondi e coinvolgenti, conservando tutti i dettagli audio. Inoltre, gli auricolati OPPO Enco X2 vantano un’eccellente capacità di cancellazione del rumore, innalzando gli standard del settore, con una profondità massima di riduzione del rumore di 45 dB e una larghezza massima di 4 kHz: ora trovare tranquillità diventa possibile in ogni luogo e in ogni condizione. Infine, con il supporto 5.2 e LHDC 4.0, OPPO Enco X2 permettono una velocità di codifica fino a 900kbps, offrendo un incredibile suono end-to-end autentico e fedele rispetto a Find X5 Pro.

Acquista Find X5 Series e ricevi il meglio della tecnologia di OPPO

In occasione del lancio della nuova serie flagship, OPPO offre la possibilità di usufruire di esclusive promozioni. Dal 2 marzo al 24 aprile 2022, è possibile ricevere inclusi nel prezzo tantissimi prodotti dell’ecosistema OPPO, previo acquisto di uno degli smartphone della nuova serie Find X5:

Acquistando OPPO Find X5 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Watch Free, Wireless base 50W e una Cover, per un valore commerciale totale di 406,00€ ;

è possibile ricevere ; Acquistando OPPO Find X5 è possibile ricevere Enco X, OPPO Watch Free e una Cover , per un valore commerciale di 327,00€;

è possibile ricevere , Acquistando OPPO Find X5 Lite è possibile ricevere OPPO Enco Free 2, OPPO Band Sport e una Cover, per un valore commerciale di 207,00€.

Ancora più vantaggi acquistando su OPPO Store

Inoltre, solo per tutti coloro che decideranno di acquistare i prodotti su OPPO Store, l’e-commerce proprietario dell’azienda, in aggiunta ai bundle sopra elencati venduti nella formula della vendita abbinata, sia preordinando il prodotto dal 25 febbraio al 17 marzo sia acquistandolo dal 17 marzo al 24 aprile, gli utenti avranno la possibilità di partecipare a un’esclusiva masterclass di fotografia tenuta dal fotografo Paolo Raeli e potranno, inoltre, usufruire del nuovo servizio di Trade In, che permette di ottenere come valutazione del proprio telefono una cifra che può arrivare fino a 750€. Per usufruire del servizio, basterà accedere all’apposita sezione su OPPO Store e seguire la procedura indicata.

Ma non è finita qui. Tutti coloro che sceglieranno di preordinare la nuova gamma Find X5 su OPPO Store dal 25 febbraio al 17 marzo, riceveranno anche un voucher fino a un valore di 100€ della durata di 12 mesi, spendibile su OPPO Store.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova serie OPPO Find X5 sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni a un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,99€ per il modello Find X5 Pro, 999,99€ per il modello Find X5 e 499,99€ per il modello Find X5 Lite.