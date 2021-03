OPPO presenta Find X3 Lite 5G

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi OPPO Find X3 Lite 5G, il terzo modello della famiglia Find X3.

Rivoluzionario e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, questo smartphone offre numerose funzioni AI, come ad esempio la funzione AI Highlight Video, Live HDR e Ultra Night Video, ideate per creare scatti fotografici mozzafiato in qualsiasi contesto e con estrema facilità.

Inoltre, supporta anche la prima funzione ritratto AI di OPPO pensata appositamente per i video: lo smartphone infatti consente di catturare ed evidenziare i tratti del viso durante l’acquisizione video, grazie all’intelligenza artificiale. Completano la dotazione di questo device anche la batteria SuperVOOC 2.0 Flash Charging da 65W, il display a 90Hz, la connettività 5G e un design elegante. Il nuovo OPPO Find X3 Lite 5G è lo smartphone perfetto per tutti i giovani trendsetter, attenti ai dettagli e che amano catturare ogni istante con il proprio device.

“OPPO Find X3 Lite 5G conferma ancora una volta il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre caratterizza OPPO. Il nostro obiettivo era quello di ottimizzare al meglio l’hardware e il software per garantire un’esperienza fotografica rivoluzionaria, basata sul supporto AI. Abbiamo creato così un vero e proprio concentrato di tecnologia, ideale per i giovani creativi e che strizza l’occhio anche all’estetica, grazie all’originale colorazione Galactic Silver. Inoltre, questo innovativo device è supportato da un hardware top di gamma, che garantisce il massimo delle prestazioni al giusto prezzo”, afferma Maggie Xue, President OPPO Western Europe.

“La Serie Find X traccia, ancora una volta, la strada degli smartphone del futuro. OPPO Find X3 Lite 5G testimonia infatti la capacità dell’azienda di capire i bisogni dei suoi consumatori, sempre più alla ricerca di un comparto fotogafico all’avanguardia, offrendo un’esperienza fotografica da vero top di gamma ma che strizza l’occhio al prezzo. Con un semplice click, tutti gli utenti saranno in grado di realizzare scatti incredibili, catturando insieme a OPPO ogni istante intorno a sé,” commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Un vero esperto di ritratti grazie al supporto AI

OPPO Find X3 Lite 5G offre un comparto fotografico senza precedenti, costituito da una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP e una fotocamera anteriore ultra nitida da 32MP. Questo incredibile sistema di fotocamere è stato ulteriormente migliorato grazie all’esclusivo Portrait Video System di OPPO. Si tratta di un sistema composto da due componenti: il primo è il Quality Enhancement Engine che aiuta ad acquisire video chiari e nitidi in qualsiasi situazione, anche in condizioni di scarsa luminosità o in controluce, in movimento o da fermi. Il secondo motore è il Portrait Perception Engine che consente di catturare ogni dettaglio, per far risaltare al massimo ogni soggetto nei video.

Un altro elemento chiave è la funzione AI Highlight Video, feature leader nel settore, che rileva automaticamente la luce ambientale in una ripresa video, rendendo i ritratti fotografici di una qualità superiore mai vista prima. Infine, le funzioni Ultra Night Video e Live HDR consentono di illuminare le scene in ambienti poco illuminati e di ridurre al minimo il fastidioso effetto controluce.

La vera funzione rivoluzionaria è però Portrait AI Video, grazie a cui OPPO Find X3 Lite 5G è in grado di rilevare fino a 194 punti nodali del volto umano fornendo così specifici highlights sul soggetto ritratto. Inoltre, con otto strumenti personalizzabili, è possibile perfezionare ulteriormente i dettagli del ritratto a proprio piacimento.

Dual-view consente di acquisire video a doppia prospettiva, utilizzando allo stesso tempo sia la fotocamera anteriore sia posteriore: è la funzione perfetta per tutti coloro che amano condividere le proprie esperienze, come i viaggi, catturando in modo semplice e innovativo tutto ciò che li circonda.

OPPO Find X3 Lite 5G si caratterizza anche per le sue ottime funzioni che migliorano l’esperienza fotografica. Infatti, grazie al supporto di OPPO Image-Clear Engine e AI Scene Enhancement, gli scatti sono ancora più nitidi, luminosi e ricchi di colore. Inoltre, il supporto AI consente di realizzare foto straordinarie con un solo semplice tocco ed estrema facilità, ed è in grado di riconoscere fino a 22 scenari diversi.

Design iconico grazie alle originali colorazioni

OPPO Find X3 Lite 5G è pensato per tutti i giovani creativi che cercano sempre le soluzioni più innovative. Lo smartphone è infatti disponibile in tre colorazioni uniche e originali: Galactic Silver, Azure Blue e Starry Black.

Grazie al processo Diamond Spectrum, la finitura Galactic Silver crea un effetto visivo unico e sorprendente, regalando un magico gioco di colori quando la luce colpisce la superficie dello smartphone da diverse angolazioni. Questa finitura unica è realizzata anche grazie al processo Find X3 Series Glow, prodotto da OPPO per la nuova famiglia Find X3. Questa lavorazione innovativa conferisce allo smartphone un sottile effetto scintillante, simile a tanti piccoli diamanti, rendendolo estremamente resistente alle impronte digitali.

OPPO Find X3 Lite 5G unisce eleganza e leggerezza, pesando solo 172g[1] e con uno spessore di appena 7,9 mm. La lunetta inferiore è stata ridotta del 28% rispetto al suo predecessore, per un’esperienza visiva edge-to-edge, ancora più coinvolgente, e con un rapporto screen-to-body del 91,7%. Inoltre, il sensore di impronte digitali è integrato sotto il display, per garantire uno sblocco del telefono immediato, ma allo stesso tempo sicuro, mantenendo la privacy dei dati.

Lo schermo OLED da 6.4’’ con un design Punch Hole, offre un display ancora più luminoso che, insieme a una risoluzione nitida FHD+ e a un refresh rate a 90Hz estremamente fluido, garantisce un’esperienza multimediale senza precedenti. Inoltre, grazie alle certificazioni Netflix HD e Amazon Prime Video HD, questo smartphone consente di godere a pieno delle serie TV preferite, catturando al meglio ogni dettaglio. Infine, lo schermo a bassa luce blu, verificato e certificato da SGS, il punto di riferimento mondiale per qualità e integrità, è progettato per proteggere al meglio la vista degli utenti.

Il migliore hardware e software per prestazioni sempre al top

L’obiettivo di OPPO Find X3 Lite 5G è quello di garantire il massimo in termini di efficienza e performance. Dotato dell’ultra veloce SuperVOOC 2.0 Flash Charge e di un’ampia batteria da 4300mAh, questo device elimina per sempre l’ansia da smartphone con batteria scarica, e permette di ricaricarlo fino al 100% in soli 35 minuti, per rimanere sempre connessi, senza preoccupazioni.

La piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G 5G offre prestazioni veloci con un consumo energetico molto equilibrato. Inoltre, grazie a ColorOS 11.1, OPPO Find X3 Lite 5G assicura un’efficienza maggiore e un’esperienza software ancora più fluida.

L’utente può attivare infinite modalità di personalizzazione, scegliendo l’Always on Display e la funzione Dark. Mentre le altre innovative feature come Flexdrop e Three-finger Translate con Google Lens sono pensate per aumentare notevolmente la produttività; Gaming Shortcut Mode, Gamer Mode, Bullet Screen Messages e Adjustable Gaming Touch sono invece ideali per tutti gli appassionati del gaming e consentono all’utente di immergersi totalmente nell’esperienza multimediale.

OPPO Find X3 Lite 5G non dimentica anche la sicurezza, migliorata grazie a Private System che permette agli utenti di creare più account con app e dati partizionati. La sicurezza di tutti i dati presenti sullo smartphone è stata certificata da rinomate organizzazioni di terze parti, come ad esempio ISO, ePrivacy e TrustArc.

Prezzo e disponibilità

OPPO Find X3 Lite 5G sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane a un prezzo consigliato al pubblico di 499,99 € nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black.

Fino al 30 aprile, acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Lite 5G, sarà possibile ricevere gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commericale di 179,00 €.