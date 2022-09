OPPO RENO8 series disponibile da oggi in Europa

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, nella cornice dell’evento di lancio a Parigi, ha annunciato il debutto della nuova serie Reno8 in Europa, di OPPO Pad Air e di nuovi prodotti IoT per alcuni mercati. Sin dal suo ingresso nella regione nel 2018, OPPO è diventata uno dei primi quattro marchi di smartphone a livello globale ed europeo.

“L'Europa rappresenta una delle nostre regioni più importanti e strategiche. Stiamo attualmente riorganizzando le nostre operazioni commerciali in quest'area ed espandendo la nostra presenza in 21 paesi. In futuro, continueremo ad offrire tecnologie innovative agli utenti con un portafoglio prodotti più unificato in tutta l'Europa” - ha dichiarato Billy Zhang, President of Overseas Sales and Services di OPPO.

Come parte dell'impegno europeo, in occasione dell’evento di Parigi, OPPO ha celebrato anche la partnership annunciata da poco con la UEFA Champions League. Guy-Laurent Epstein, Marketing Director di UEFA, ha aggiunto: "OPPO è leader mondiale nella tecnologia e nell'innovazione, capace di creare prodotti che spingono i confini del possibile e ispirano la creatività dei suoi utenti."

La nuova Serie Reno offre straordinarie capacità di ripresa in condizioni di scarsa luminosità

La serie Reno sta riscuotendo una rapida crescita in termini di popolarità: nel terzo trimestre del 2021, infatti, si è classificata al primo posto a livello globale tra le "linee di smartphone New Age". A partire dal lancio della prima Reno Series ad inizio 2019, sono stati venduti oltre 80 milioni di dispositivi Reno in tutto il mondo.

OPPO Reno Series è caratterizzata da ottime prestazioni della fotocamera e da un design unico e originale; i nuovi Reno8 Pro 5G e Reno8 5G si contraddistinguono per offrire le più recenti innovazioni del comparto fotografico, per permettere agli utenti di poter catturare tutti i momenti migliori della loro quotidianità, anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Reno8 Pro 5G è dotato della NPU di imaging MariSilicon X, che offre capacità videografiche senza precedenti nella sua categoria. MariSilicon X, inoltre, consente di realizzare video grazie alla modalità 4K Ultra Night per riprese ultra-nitide e più luminose, nonché contenuti 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti sia nelle zone di luce che in quelle d’ombra.

Velocità di ricarica da record con un’autonomia sorprendente

Con la Serie Reno8, OPPO continua a impegnarsi per offrire agli utenti di tutto il mondo un'esperienza di ricarica leader del settore. SUPERVOOC da 80W su Reno8 Pro 5G e Reno8 5G consente agli utenti di caricare la batteria da 4500 mAh al 50% in circa 10 minuti e al 100% in soli 30 minuti. Inoltre, grazie al Battery Health Engine, i dispositivi della Serie Reno8 mantengono fino all'80% della loro capacità originaria dopo 1.600 cicli di carica completa, il doppio dello standard del settore (800 cicli), rendendo la durata della batteria per smartphone la più lunga sul mercato.

Design unibody leggero e aerodinamico, per sensazioni uniche al tocco

La nuova serie Reno8 è caratterizzata da un design unibody che integra il modulo della fotocamera e la cover posteriore per una sensazione più confortevole al tatto.

Reno8 Pro 5G è lo smartphone più sottile della Serie Reno, con uno spessore di soli 7,34 mm e un peso di 183 grammi. È disponibile nelle varianti colore Glazed Green e Glazed Black. Reno8 5G, invece, con un peso di soli 179 g e uno spessore di 7,67 mm, è disponibile nei colori Shimmer Gold e Shimmer Black e si contraddistingue per l’effetto OPPO Glow che dona allo smartphone un aspetto sfumato e riduce le impronte digitali.

I dispositivi Reno8 Pro 5G e Reno8 5G sono anche dotati di display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento. Reno8 Pro 5G, inoltre, presenta le cornici più sottili tra tutti i dispositivi della famiglia, per un'esperienza di visualizzazione ancora più coinvolgente.

Alte prestazioni che durano nel tempo

La combinazione del SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX e del sistema di raffreddamento Ultra-Conductive, insieme alla veloce RAM LPDDR5 da 8GB e allo storage UFS 3.1 da 256GB, rende Reno8 Pro 5G il prodotto della gamma più potente di sempre. Lo smartphone, inoltre, offre prestazioni leader del settore senza alcun rischio di surriscaldamento, per un'esperienza di gaming fluida e senza interruzioni. Reno8 5G è dotato del SoC MediaTek Dimensity 1300 e del sistema di raffreddamento a liquido Super-Conductive Vapor Chamber (VC) per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

Il primo tablet di OPPO in Europa

OPPO ha anche lanciato OPPO Pad Air, il primo tablet dell'azienda disponibile in Europa. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon® 680, OPPO Pad Air è dotato di un display 2K da 10,36 pollici e di quattro altoparlanti con supporto Dolby Aos. Con soli 440 g e 6,94 mm di spessore e un corpo in metallo, il tablet è straordinariamente leggero e resistente. L'impressionante batteria da 7.100 mAh offre oltre 10 ore di consumo video continuo.

In occasione dell'evento di lancio, OPPO ha anche svelato due nuovi prodotti IoT per il mercato europeo: OPPO Band 2 e la nuova colorazione black per i pluripremiati auricolari True Wireless Enco X2.

PREZZO E DISPONIBILITÀ IN ITALIA

La famiglia Reno8 è disponibile a partire da oggi presso l’e-commerce OPPO Store, i principali rivenditori di elettronica di consumo, Amazon.it e gli operatori di telefonia, con una speciale promozione.

A partire da oggi e fino al 30 settembre 2022:

Acquistando Reno8 Pro al prezzo consigliato di 799,99€, ricevi gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover e partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Acquistando Reno8 al prezzo cosigliato di 599,99€, ricevi gli auricolari Enco Free 2, una Cover e partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

OPPO Pad Air è disponibile a partire da oggi su OPPO Store a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99€ per il modello 4GB + 128GB con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style. Prossimamente, il tablet sarà disponibile anche su Amazon.it.

OPPO BAND 2

OPPO svela un’altra importante novità: OPPO Band 2, il nuovo wearable dotato di un ampio display ultra-nitido e di nuove innovative funzionalità, tra cui OSleep, per un monitoraggio più completo e accurato dei dati di allenamento e salute, un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e una nuova modalità tennis. Altre funzioni per il benessere di OPPO Band 2 includono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio e l'avviso dello stress in tempo reale, il rapporto sul sonno e i promemoria per bere acqua, per aiutare l'utente a mantenersi in salute. Il design del cinturino è a due colori e dispone di un quadrante personalizzabile secondo il proprio stile. OPPO Band 2 può funzionare per un'intera giornata con una ricarica di 5 minuti e ricaricarsi completamente in un'ora, offrendo un'esperienza smart ininterrotta. Il prezzo e la disponibilità di OPPO Band 2 in Italia verranno comunicati prossimamente.

OPPO RENO8 SERIES PROTAGONISTA DI TESTA E RESTA

La nuova Reno8 Series è protagonista di Testa e Resta, il programma esclusivo dedicato ai membri della OPPO Community che offre la possibilità agli utenti di essere selezionati per provare e recensire i dispositivi per un mese, prima di acquistarli. Per partecipare, gli utenti dovranno solo compilare il modulo dedicato sulla piattaforma, entro il 18 settembre. Allo scadere dei 30 giorni di prova, gli utenti selezionati potranno acquistare il dispositivo con il 50% di sconto.