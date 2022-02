OPPO svela i suoi ultimi traguardi in materia di sostenibilità e le sue innovative tecnologie green al MWC 2022

Alla vigilia del Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcellona, OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, svela l’OPPO Sustainability Report 2021, che illustra i risultati ottenuti dall'azienda nel processo di integrazione di pratiche sostenibili e di concetti ecologici lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Le iniziative intraprese sono volte al perseguimento della sua brand mission: “Technology for Mankind, Kindness for the World”.

OPPO si impegna ad attuare i principi di imballaggio sostenibile "3R+1D" riconosciuti a livello internazionale e a ridurre il peso degli imballaggi, utilizzando materiali riciclati, riciclabili e biodegradabili per la loro realizzazione. Dal 2019, a partire dal mercato europeo, la plastica complessiva utilizzata nel packaging dei suoi smartphone è stata ridotta del 95%, mentre per quanto riguarda i materiali plastici che attualmente non possono essere sostituiti, OPPO ha scelto di utilizzare un materiale biodegradabile: l’acido polilattico. Inoltre, circa il 45% degli imballaggi dei suoi smartphone nei mercati europei è stato realizzato con fibra riciclata, riducendo l'uso di materie prime.

Principi di imballaggio sostenibile "3R+1D”

Per incrementare la durata del prodotto, OPPO ha introdotto un Battery Health Engine proprietario che permette di aumentare la durata delle batterie. Con questa tecnologia innovativa, la capacità della batteria è in grado di mantenersi all'80% dopo più di 1600 cicli di carica-scarica.

Inoltre, OPPO, offrendo servizi di permuta nei mercati nazionali e internazionali, ha istituito un eccellente sistema al fine di promuovere il riciclo e il riutilizzo degli smartphone usati. In Cina, per esempio, fino ad oggi sono stati riciclati più di 1.2 milioni di telefoni, pari a più di 216 tonnellate di rifiuti elettronici. Nei Paesi dell’Unione Europea e in altre regioni, OPPO fornisce anche un sostegno finanziario ai centri di riciclaggio locali, partecipa al programma di riciclo Green Dot per i rifiuti da imballaggio e coopera con aziende di riciclo di terze parti.

Oltre all’implementazione di queste azioni, OPPO ha collaborato a stretto contatto con altri partner per promuovere comportamenti sostenibili. Per esempio, OPPO è stato uno dei primi brand ad aderire all'Eco Rating Labeling Scheme e a ottenere buoni risultati. Il programma è stato avviato dai principali operatori di telefonia mobile europei per valutare le prestazioni ambientali degli smartphone all’interno di cinque aree chiave: durata, efficienza delle risorse, riparabilità, riciclabilità ed efficienza climatica.

Oltre agli sforzi compiuti dal brand per la protezione dell'ambiente, OPPO ha da tempo intrapreso anche azioni volte a contribuire allo sviluppo sostenibile, concentrandosi su alcuni settori principali, tra cui l’inclusione digitale, la salute e il benessere e l'empowerment dei giovani.

Ad esempio, OPPO ha sviluppato la funzione Color Vision Enhancement, che offre 766 profili di visualizzazione garantendo soluzioni personalizzate a coloro che soffrono di daltonismo o riscontrano difficoltà nella percezione dei colori, e ha dato vita a iniziative per dare potere e spazio alle giovani generazioni, tra cui il Renovators Emerging Artists Project: un progetto gestito da OPPO per tre anni consecutivi che fornisce ai giovani creativi una piattaforma che li aiuti prevedere il legame che arte e tecnologia svilupperanno in futuro.

A fine febbraio, OPPO sarà presente al Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcellona con il tema "Shape the Future". In questa occasione, oltre alle sue ultime tecnologie mobile innovative e ai risultati raggiunti nei settori di AR e 5G, OPPO svelerà anche le azioni di successo che ha intrapreso nel campo della sostenibilità.

Per scoprire le ultime novità di OPPO, sarà possibile visitare il suo stand al #3M10, Hall 3, Fira Gran al MWC Barcellona, dal 28 febbraio al 3 marzo.

Per saperne di più sul 2021 OPPO Sustainability Report, puoi consultare il report completo a questa pagina.