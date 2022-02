OPPO, tecnologie innovative e nuovi prodotti al MWC 2022 di Barcellona

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia la propria partecipazione al Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcellona, che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo e avrà come tema "Shape the Future". OPPO mostrerà un nuovo prodotto per la connettività, tecnologie mobile da record, i risultati R&D raggiunti nei campi di AR e 5G, e prodotti flagship di fascia alta.

Una forte presenza sul mercato globale

Nel 2021, OPPO ha continuato a crescere costantemente sul mercato globale. Mantenendosi saldo in quarta posizione a livello mondiale con una crescita YoY del 22%, OPPO ha visto una rapida crescita all’interno di nuovi mercati in Europa occidentale e America Latina. Dopo il lancio del primo smartphone 5G in Europa nel 2019, OPPO ha anche lanciato il primo smartphone capace di supportare la rete 5G SA (standalone) in Europa lo scorso anno.

MWC: nuovi prodotti e tecnologie di successo

Come azienda tecnologica che eccelle nella tecnologia 5G, OPPO introdurrà un nuovo prodotto per la connettività e porterà i suoi ultimi prodotti flagship al MWC. Inoltre, OPPO presenterà diverse tecnologie mobile che stabiliranno nuovi record all’interno del mercato di riferimento.

Per offrire al pubblico un'esperienza mobile sempre più ricca, diversificata e interattiva, OPPO allestirà cinque grandi aree espositive al suo stand, tra cui "Brand", "Flagship", "Smartphone Technology", "5G" e "AR Ecosystem”. Inoltre, OPPO darà nuovamente vita a un mondo virtuale per gli appassionati di tecnologia. In questo modo, gli utenti che non possono partecipare di persona, potranno comunque avere un assaggio di ciò che OPPO ha da offrire al MWC 2022.

Azioni concrete per la sostenibilità

Oltre a investire costantemente nella ricerca e sviluppo, OPPO è altresì impegnata nel voler fare la differenza per la società e l’ambiente. Nel 2021, OPPO ha iniziato a promuovere la riduzione della plastica e l’utilizzo dell'imballaggio leggero in Europa, riducendo del 95% l'impiego della plastica nel packaging dei propri smartphone. Nel corso del MWC, OPPO condividerà il proprio impegno nel campo della sostenibilità.

Per coloro che desiderano visitare lo stand di OPPO, sarà possibile trovarlo al #3M10, Hall 3, Fira Gran Via di Barcellona, dal 28 febbraio al 3 marzo.