Optoma presenta UHD55, il proiettore smart 4K UHD

Optoma, coerentemente con il proprio impegno per offrire una sempre migliore esperienza di intrattenimento domestico, presenta ora il proiettore intelligente Optoma UHD55.

Capace di restituire una vera esperienza cinematografica 4K UHD portando in un contesto domestico immagini straordinarie in grande formato, UHD55, grazie ai 3.600 lumen di luminosità non patisce le interferenze dovute a fonti di illuminazione esterne e non richiede alcun oscuramente dell'ambiente.

Il rapporto di contrasto si attesta su un impressionante valore di 1.200.000:1 e UHD55 è anche compatibile con High Dynamic Range (HDR) e HLG per bianchi più luminosi e neri più profondi, con conseguente colore brillante con copertura DCI-P3 del 97% in modalità wide gamma cromatica con otturatore abilitato; in altri termini tutto ciò costituisce un sensibile miglioramento dell'esperienza visiva complessiva.

Per gli appassionati di giochi, UHD55 offre una modalità di gioco avanzata integrata con un tempo di risposta incredibilmente veloce: parliamo di 16 ms in 4K a 60 Hz e 4 ms in 1080p a 240 Hz. Questi valori confermano la garanzia di esperienze di gioco fluide e coinvolgenti. UHD55 vanta inoltre funzionalità di integrazione tecnologica intelligente in più ambiti, tra cui la perfetta integrazione negli ambienti domotici con la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant.

Questo nuovo arrivato di casa Optoma è caratterizzato da un design elegante e con l'utilizzo dell'app Creative Cast, che consente di visualizzare in modalità wireless immagini, documenti e video da un massimo di quattro dispositivi, è in grado di offrire una proiezione versatile e una facile condivisione dei contenuti con il semplice tocco di un pulsante.

"Nel corso degli anni abbiamo raggiunto un importante traguardo: siamo il marchio numero uno di proiettori domestici e 4K UHD in EMEA, il nostro obiettivo principale resta quello di mantenere questa supremazia ed è anche per questo che vogliamo soddisfare tutte le richieste di soluzioni di visualizzazione flessibili che sono state espresse dal mercato dell'home entertainment durante la pandemia. Il nuovo Optoma UHD55 combina funzionalità top di gamma per soddisfare le esigenze degli appassionati di home entertainment, offrendo qualità dell'immagine, prestazioni e funzionalità, il tutto a un prezzo leader di mercato", ha dichiarato Roberto Bocchi, Responsabile Italiano dei mercati retail di Optoma.

Costruito per offrire un'installazione senza problemi, Optoma UHD55 offre lens shift verticale, zoom 1,3x e deformazione 3x3 per garantire configurazioni senza problemi in qualsiasi ambiente. Il videoproiettore dispone anche di due ingressi HDMI 2.0 per la connessione ai più recenti dispositivi 4K UHD, nonché di connettività RS-232.

Ulteriori caratteristiche di Optoma UHD55 includono: