Ottieni Crysis Remastered gratis con qualsiasi abbonamento semestrale a GeForce NOW

Può far girare Crysis? Certo, con GeForce NOW quasi tutto è possibile e i nuovi membri Priority o GeForce NOW RTX 3080 con abbonamento semestrale riceveranno Crysis Remastered gratuitamente per un tempo limitato.

Questo bonus speciale si applica anche agli attuali membri e ai preordini di GeForce NOW RTX 3080, come concreto ringraziamento e riconoscimento per essere stati tra i primi a passare alla prossima generazione di cloud gaming. I membri già attivi di GeForce NOW RTX 3080 riceveranno i codici di gioco nei prossimi giorni; mentre coloro che hanno preordinato ma non sono stati ancora attivati, riceveranno il loro codice di gioco quando il loro servizio GeForce NOW RTX 3080 sarà attivato.

I giocatori e gli amanti della musica possono anche essere entusiasti di una fantastica esperienza di intrattenimento giocando a Core questa settimana e visitando il mondo digitale di Oberhasli. Lì, potranno godersi l'atteso concerto ed evento "Encore" di Deadmau5.

Ma non è tutto, preparatevi per otto nuovi giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana, elencati qui sotto: