OUTRIDERS al debutto, disponibile il trailer di lancio

SQUARE ENIX è entusiasta di annunciare che OUTRIDERS, l'intenso sparatutto GdR di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE, è ora disponibile.

OUTRIDERS è un intenso sparatutto GdR ambientato in un mondo fantascientifico cupo. Gli ultimi rimasugli dell'umanità muoiono lentamente tra le trincee del mondo selvaggio e spietato di Enoch e tu, uno degli ultimi Outrider, ti risvegli come Mutazione, con poteri incredibili. Affronta un epico viaggio attraverso un pianeta ostile, dove tutto si è massicciamente evoluto per ucciderti.

Scegli tra quattro classi diverse e sfrutta una profonda e versatile personalizzazione del personaggio per creare il tuo stile di gioco, colleziona armi ed equipaggiamenti spettacolari, impugna poteri distruttivi e dominatori. L'aggressività è la chiave: uccidi per curarti e affronta di petto i tuoi nemici in single-player o in modalità co-op fino a tre giocatori, mentre esplori l'ignoto in una campagna epica.

"Dopo cinque ed intensi anni, siamo davvero emozionati di poter permettere ai giocatori di esplorare personalmente i risultati del nostro lavoro", ha rivelato Bartek Kmita, Creative Director di People Can Fly. "Con OUTRIDERS, abbiamo creato il gioco che abbiamo sempre voluto giocare. Abbiamo compiuto un viaggio fantastico per arrivare qui, ma speriamo che sia solo l'inizio di qualcosa di grandioso. Non vediamo l'ora di vedervi su Enoch!".

"Ricordo di aver sentito l'idea originale di OUTRIDERS e di averla trovata da subito intrigante. Da allora, il nostro studio di Londra ha lavorato a contatto con il virtuoso team di People Can Fly su tutti gli aspetti dello sviluppo del gioco e del franchise", ha detto Jon Brooke, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios. "La nostra visione condivisa non si è limitata a un gioco dotato di un'epica avventura cupa e fantascientifica, con un profondo sistema GdR e un'intensa esperienza sparatutto di prima classe, ma è andata oltre, rompendo le convenzioni del genere e fornendo un'esperienza a tutto tondo sin dal giorno d'uscita. È stato meraviglioso rendere tutto questo realtà".

Per maggiori informazioni: www.outriders.net

