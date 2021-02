OUTRIDERS, disponibile la demo gratuita su console e PC Windows tramite Steam

SQUARE ENIX è lieta di presentare un'anteprima della demo giocabile gratuita di OUTRIDERS, l'attesissimo sparatutto RPG di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

Il quinto Broadcast di OUTRIDERS, "Into the Fray!", offre un'anteprima dei fantastici contenuti inclusi nella demo gratuita che uscirà oggi 25 febbraio, in cui sarà possibile giocare all'intero capitolo iniziale della campagna di OUTRIDERS.

I giocatori potranno giocare per circa 3 ore, creando vari personaggi e provando tutte e quattro le classi disponibili nel gioco: Distruttore, Piromante, Tecnomante o Mistificatore.

Inoltre, chi acquisterà il gioco completo di OUTRIDERS per la stessa piattaforma, potrà trasferire i progressi della campagna.

Il quinto Broadcast di OUTRIDERS ha svelato anche dei dettagli della versione per PC di OUTRIDERS e del modo in cui People Can Fly si è impegnata per creare uno sparatutto RPG compatibile con varie specifiche di sistema e includere alcune delle nostre funzionalità preferite per PC.

La demo di OUTRIDERS uscirà oggi, il 25 febbraio, alle 18:00 e sarà gratuita per tutti i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC/Steam e GeForce Now.

OUTRIDERS debutterà il 1° aprile 2021 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Store e GeForce NOW su PC e Google Stadia.

