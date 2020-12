OUTRIDERS, presentato un nuovo trailer ai game awards

Stanotte ai Game Awards SQUARE ENIX ha rivelato un nuovo trailer per OUTRIDERS, l'intenso sparatutto GdR di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

Il nuovo trailer dei Game Awards ci presenta i mantra della sopravvivenza, una guida per aiutare i giocatori a prosperare da umani super-evoluti sullo spietato pianeta Enoch, dove l'unico modo per andare avanti è prendere in mano il proprio destino ed essere aggressivi.

I tuoi poteri sono a portata di mano - Domina il campo di battaglia con poteri distruttivi. I tempi di recupero sono brevi e i poteri vanno usati spesso, non contare solo sui proiettili.

Devi uccidere per curarti - Tutti gli Outrider recuperano salute infliggendo danni. Non ci sono medikit, iniezioni o rigenerazione di salute su Enoch. Essere aggressivi è il segreto per sopravvivere e conquistare il campo di battaglia.

Metterti al riparo è da codardi - Metterti al riparo non ti salverà in OUTRIDERS, ti farà solo guadagnare tempo. Scegli il tuo equipaggiamento migliore e gettati nel vivo della battaglia.

Sii aggressivo - Una guida filosofica alla sopravvivenza. La sicurezza di sé è tutto sui campi di battaglia di Enoch, e uno stile aggressivo è la chiave del successo.

OUTRIDERS uscirà su PlayStation 5, PlayStation4 , Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 2 febbraio 2021, e su Google Stadia in seguito nel 2021. Per maggiori informazioni: www.outriders.net

