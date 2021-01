OUTRIDERS, svelate le caratteristiche della versione per PC Windows

Sappiamo che molti giocatori PC non vedevano l'ora di scoprire le specifiche di OUTRIDERS e finalmente possiamo condividere i requisiti di sistema ufficiali, oltre alle varie funzionalità confermate di questa versione.

OUTRIDERS presenta una vasta gamma di opzioni grafiche avanzate disponibili per i giocatori per permetter loro di sfruttare al meglio il proprio hardware, nonché la traduzione in 13 lingue, le opzioni di personalizzazione dell'interfaccia, il sistema di cross-play completo tra tutte le piattaforme, il supporto agli schermi Ultrawide, la scala di risoluzione dinamica per mantenere la solidità delle prestazioni e il supporto completo al DLSS NVIDIA.

Il team di People Can Fly ha lavorato sodo per assicurare un framerate costante a prescindere dalle prestazioni del PC utilizzato. I nostri requisiti hardware sono dunque indirizzati a un'esperienza stabile a 60 FPS. Gioca alla demo di OUTRIDERS a partire dal 25 febbraio 2021, disponibile gratuitamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

OUTRIDERS uscirà su PlayStation 5, PlayStation4 , Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 1° aprile 2021, e su Google Stadia in seguito nel 2021. Per maggiori informazioni, visita www.outriders.net