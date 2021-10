Overland-Tandberg annuncia la nuova linea RDX SSD

Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage presente in oltre 100 paesi nel mondo, annuncia l’introduzione della nuova linea RDX SSD basata su tecnologia a stato solido.

La piattaforma RDX, tre le più conosciute e apprezzate a livello globale nell’ambito dello storage rimovibile, con l’arrivo di questa attesissima serie assicura livelli di flessibilità ancora maggiori e prestazioni in grado di soddisfare al meglio i bisogni dell’utenza business più esigente.

Le eccellenti prestazioni in lettura e scrittura delle unità rimovibili RDX SSD, infatti, permettono una drastica riduzione dei tempi delle finestre di backup e, in caso di attacchi ransomware o, più in generale, di perdite dati, garantiscono tempi di ripristino misurabili in ore e minuti e non più in giorni.

“Le nuove unità RDX SSD, insieme all’apprezzata linea RDX HDD, ci consentono di offrire all’utenza business le prestazioni e gli elevati livelli di affidabilità di cui necessita per archiviare e proteggere al meglio i propri asset digitali”, ha commentato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi concluso: “Grazie alla possibilità di scegliere tagli con capacità da 500 GB a 8 TB, gli RDX SSD assicurano anche una notevole flessibilità, permettendo di fare la propria scelta in base alle esigenze del momento, senza per questo precludersi altre opzioni per il futuro”.

Principali Caratteristiche:

Sicurezza: supporta crittografia software AES-256. La crittografia hardware PowerEncrypt è disponibile nei sistemi RDX QuikStor nella versione SATA III

Rugged: progettate per resistere a shock elettrostatici e urti, le unità RDX SSD sono ideali per l’archiviazione on-the-go, off-site e air-gapped, garantendo in casi di emergenza tempi di ripristino particolarmente rapidi

Compatibilità: supportati da tutti i sistemi RDX HDD, RDX QuikStor e RDX QuikStation

Capacità: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB

Maggiori informazioni sono disponibili a questa pagina

https://www.overlandtandberg.com/products/rdx-removable-storage