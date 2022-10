Overwatch 2 al debutto, è scaricabile gratuitamente su console e PC

È l'inizio di una nuova era per il premiato franchise di Blizzard Entertainment: Overwatch 2 è scaricabile gratuitamente con cross-play e progressi condivisi su PC Windows tramite Battle.net e su console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e Nintendo Switch! Gettando le basi per gli anni a venire, Overwatch 2 riceverà corposi aggiornamenti stagionali, includendo spesso elementi come nuovi eroi, mappe, modalità di gioco, oggetti cosmetici premium e altro ancora pubblicati con cadenza regolare.

Accedi per giocare col nuovo eroe di supporto svelato di recente, Kiriko, fiera protettrice dal cuore d'oro. Si unisce all'eroe tank, la Regina dei Junker, e all'eroe d'attacco Sojourn nel gruppo delle tre potenti donne che portano il parco eroi a 35 membri.

Che nuova era sarebbe senza un look rinnovato? Sono disponibili aspetti aggiornati per ogni eroe, varie riprogettazioni delle abilità degli eroi, un nuovo formato multigiocatore 5v5, sei nuove mappe, la nuova modalità Scorta, un nuovo sistema di Ping, una modalità competitiva riprogettata e altro ancora, il tutto corredato da sistemi grafici e audio aggiornati. Inoltre, i personaggi non sono mai stati così vivi con più di 40.000 nuove battute audio di gioco.

Overwatch 2 parte con un negozio di oggetti del tutto nuovo a sostituzione del vecchio sistema dei Forzieri, un Pass Battaglia gratuito per tutti i giocatori e un Pass Battaglia Premium acquistabile a ogni stagione. Entrambe le versioni del Pass Battaglia propongono una caterva di contenuti per potenziare l'esperienza di Overwatch 2 dei giocatori e aggiungeranno nuovi eroi a cadenza periodica dopo le prime due stagioni.

Il Pass Battaglia Premium, che fornisce l'accesso immediato ai nuovi eroi appena aggiunti oltre a proporre altri benefici, costa 1.000 Monete di Overwatch per stagione (equivalenti a 10,00 $), sbloccando modelli di gioco e altri contenuti. Tutti i giocatori avranno la possibilità di ottenere Monete di Overwatch gratuitamente tramite le sfide di gioco a ogni stagione, potendole accumulare e usare per acquistare un Pass Battaglia Premium o altri oggetti disponibili nel negozio.

La Stagione 1, disponibile ora, prevede oggetti a tema cyberpunk sia per il percorso gratuito del Pass Battaglia che per quello a pagamento: modelli, emote, pose vittoriose, highlight, icone giocatore, portafortuna, spray, battute audio e molto altro. Il Pass Battaglia Premium della Stagione 1 include il primo modello mitico di sempre, un nuovo grado di modelli personalizzabile, per Genji.

La Stagione 2 presenterà un nuovo eroe tank ancora da annunciare e una nuova mappa. Le stagioni si susseguiranno ogni nove settimane, ognuna completa di un tema unico e oggetti collezionabili nuovi di zecca con cui i giocatori potranno personalizzare la propria esperienza di Overwatch 2.

Il team di sviluppo è all'opera sull'ampiamente anticipata modalità PvA di Overwatch 2, che si prevede arrivi l'anno prossimo; annunceremo in seguito i piani di pubblicazione.

"Oggi rappresenta un grande nuovo inizio per la community di Overwatch, non vediamo l'ora che possano vivere l'esperienza non solo di tutto ciò che è disponibile ora, ma anche di tutto ciò che arriverà nei prossimi mesi e anni," ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Sappiamo che i giocatori non vedono l'ora di provare un'esperienza viva, entusiasmante, rifinita e carica d'azione, per cui siamo lieti di esserci fatti in quattro per superare le loro aspettative con Overwatch 2, nonché per accogliere nuovi eroi da tutto il mondo tra PC e console, per far vivere loro il futuro di luce e speranza che l'universo di questo gioco ha sempre voluto rappresentare."

Maggiori dettagli sull'ampia gamma di nuove modalità di gioco che saranno aggiunte a ogni stagione sono disponibili su PlayOverwatch.com.