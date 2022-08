Parallel Studio e Quantic Dream annunciano Under The Waves, al debutto nel 2023

Parallel Studio e Quantic Dream hanno annunciato oggi Under The Waves, un gioco d'avventura story-driven single-player in uscita su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2023, presentandolo al grande pubblico grazie a un trailer in anteprima mondiale svelato durante la Gamescom Opening Night Live.

I giocatori si immergeranno nelle profondità del Mare del Nord alla scoperta di un'avventura subacquea toccante e di connotazione poetica incentrata sul potere fagocitante dell'afflizione. Ambientato in uno scenario tecno-futuristico risalente agli anni '70, i giocatori seguiranno Stan, un sommozzatore professionista che lavora per una compagnia petrolifera alle prese con l'isolamento proprio degli abissi marini mentre affronta una strana sequenza di eventi, in profondità sotto ai flutti.

"Questo è in assoluto da considerarsi il lavoro più intimo e coinvolgente che abbiamo mai realizzato come studio," dichiara Ronan Coiffec, CEO e Game Director di Parallel Studio. "Siamo un collettivo indipendente di una dozzina di membri e ciò che vogliamo trasmettere è riversato con estrema passione in questo gioco. Dalle creazioni grafiche alla sceneggiatura, dal sound design alla progettazione tecnologica, tutti noi abbiamo avuto la possibilità di lasciare la nostra impronta nel progetto Under The Waves. Confidiamo sinceramente sia di vostro gradimento almeno quanto noi abbiamo amato crearlo!"

Nella realizzazione di questo racconto ambientato nelle profondità marine, Quantic Dream ha offerto a Parallel Studio la possibilità di avvalersi di diversi talenti e strumenti creativi, quali motion capture, registrazione vocale, animazione, controllo qualità, localizzazione e molto altro ancora. Questa partnership sancisce la prima esperienza di collaborazione tra Quantic Dream e uno studio francese, avendo entrambi la propria sede a Parigi.

"Quando abbiamo annunciato la nostra partnership con Parallel Studio nel 2021, eravamo impazienti di far scoprire ai giocatori loro creazione," sostiene Guillaume de Fondaumière, co-CEO di Quantic Dream. "È con grande emozione che oggi presentiamo al mondoUnder The Waves, un'esperienza unica ideata da un collettivo indipendente estremamente appassionato che ha sede qui a Parigi. È stato possibile lavorare a stretto contatto affinché potessero disporre di tutti i mezzi necessari per creare un gioco all'altezza delle loro aspettative e realizzare il loro progetto considerato finora il più ambizioso. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di sostenere Surfrider Foundation Europe, il cui messaggio e le cui iniziative sono il fulcro del tema di Under The Waves."

Come una dichiarazione d'amore nei confronti dell'oceano, Under The Waves mette in luce l'importanza della sua conservazione, soprattutto grazie alla sua vivace vita marina e ai messaggi evocativi condivisi nel corso dell'esperienza di gioco. Parallel Studio e Quantic Dream sono orgogliosi di annunciare una partnership con Surfrider Foundation Europe, un'associazione no-profit dedita alla protezione e alla valorizzazione di laghi, fiumi, oceani e litorali. Quantic Dream si impegna a sostenere finanziariamente l'organizzazione con una donazione e si adopererà attivamente per sostenere tale progetto durante e dopo la campagna. Tramite attivazioni in-game, cross-communication e attività interne, entrambi gli studi si propongono di rafforzare il messaggio ecologico di Surfrider e le azioni volte alla protezione degli oceani.

"Siamo particolarmente lieti di collaborare con Quantic Dream per il lancio di Under The Waves," afferma Pénélope Giroud, responsabile marketing e comunicazione di Surfrider Foundation Europe. "Da 30 anni Surfrider Foundation Europe si occupa della protezione degli oceani, sensibilizzando il grande pubblico in merito a tutte le minacce che gravano sulla loro integrità. Il gioco ci offre una straordinaria opportunità di educare i giocatori sulla sua fragilità, in particolare a causa dell'impatto delle trivellazioni offshore, ma in generale anche su altri temi. Siamo onorati di sostenere i creatori del gioco nel trasmettere i messaggi corretti e maggiormente impattanti, assicurandoci che si integrino perfettamente con lo storytelling del gioco. Attendiamo impazienti la sua uscita!"

Under The Waves consentirà ai giocatori di addentrarsi in ambienti meravigliosi, dove l'esplorazione di grotte, relitti e fauna sottomarina sarà determinante per guidare Stan durante una sequenza imprevista di eventi, spingendosi sempre più in profondità negli abissi. Seguendo le manifestazioni enigmatiche delle sue reminiscenze, Stan si troverà di fronte alla difficile scelta di rimanere per sempre perso nelle profondità degli abissi o affrancandosene per risalire in superficie.