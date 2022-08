Parallels lancia Parallels Desktop 18 per Mac

Parallels, leader a livello mondiale nelle soluzioni multipiattaforma, ha annunciato oggi il rilascio di Parallels Desktop 18 per Mac. L'ultima versione della potente soluzione di Parallels è progettata per ottimizzare l'usability dei più recenti dispositivi, potenziando le prestazioni, aggiornando le funzionalità di gaming e offrendo così agli utenti una maggiore libertà e flessibilità.

Con questa versione, Parallels Desktop 18 per Mac offre a tutti gli utenti finali, professionisti e aziende:

Prestazioni di livello superiore: gli utenti possono usufruire dell'esperienza più avanzata con Windows sui loro Mac per eseguire più di 200.000 fra applicazioni Windows e giochi classici. Integrazione perfetta: la nuova versione di Parallels Desktop è stata ottimizzata per i più recenti dispositivi Apple. In questo modo, gli utenti possono usufruire della compatibilità con il display ProMotion di Apple e ottimizzare le prestazioni del chip Apple M1 Ultra, che offre una velocità fino al 96% superiore di Windows 11 su un Mac Studio, *rimanendo aggiornato rispetto a qualsiasi aggiornamento futuro di macOS. Configurazione semplificata per Windows 11: ora gli utenti possono scaricare, installare e configurare Windows 11 con un semplice clic, risparmiando tempo per la configurazione, oltre a poter scaricare una serie gratuita di sistemi Linux pronti all'uso. Esperienza di gioco con Windows migliorata su Mac: ora gli utenti possono collegare semplicemente un controller di gioco al proprio Mac, passare a Windows e iniziare a giocare. L'interfaccia utente di Windows e la riproduzione video sono più fluide, la frequenza dei fotogrammi è superiore e sono stati apportati numerosi altri miglioramenti.

Le nuove funzionalità di Parallels Desktop 18 per Mac sono state progettate per consentire gli utenti di essere più produttivi, sfruttando al contempo un sistema operativo Windows su un Mac con prestazioni elevate, semplice da utilizzare e sempre aggiornato, persino quando viene rilasciato un nuovo dispositivo Apple o una nuova versione di macOS, Windows o Linux.

"Siamo orgogliosi del nostro team di progettazione che continua a essere in prima linea in termini di innovazione, per offrire ai nostri utenti un'esperienza con Parallels Desktop per Mac molto più potente e lineare: la soluzione è integrata con l'ultimo macOS Ventura, ottimizzata per i dispositivi Apple più recenti e offre funzionalità straordinarie per un livello di prestazioni e produttività persino superiori", ha dichiarato Prashant Ketkar, Chief Technology e Product Officer di Corel. "È semplicissimo da utilizzare e i nostri utenti possono fare affidamento su Parallels Desktop per Mac per svolgere al meglio il loro lavoro".

Guarda il video sulle principali funzionalità di Parallels Desktop 18: www.parallels.com/NEWParallelsDesktop18.

Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di Parallels Desktop 18 per Mac, è possibile visitare www.parallels.com/desktop.

Versione di prova e disponibilità:

Parallels Desktop 18 per Mac Standard, Pro e Business Edition sono progettati per offrire un'esperienza ottimale sui computer Mac con chip Apple serie M e Intel e possono essere acquistati su parallels.com/desktop o presso un qualsiasi rivenditore autorizzato. Le versione in abbonamento di Parallels Desktop comprende anche Parallels Access e Parallels Toolbox per Mac e Windows.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Parallels, per scaricare una versione di prova gratuita o acquistare un abbonamento, è possibile visitare parallels.com.

Principali funzionalità di Parallels Desktop 18

Parallels Desktop 18 per Mac Standard Edition:

Ottimizzato per macOS Ventura a supporto delle nuove funzionalità e per offrire prestazioni eccezionali.

a supporto delle nuove funzionalità e per offrire prestazioni eccezionali. Supporto completo del display ProMotion di Apple con frequenze di aggiornamento automatiche e ottimizzazione delle prestazioni dei chip Apple M1 Ultra , per consentire agli utenti di assegnare un numero maggiore di risorse e usufruire di una velocità fino al 96% superiore con Windows 11 .

con frequenze di aggiornamento automatiche e , per consentire agli utenti di assegnare un numero maggiore di risorse e usufruire di una . Esperienza di gioco lineare su Windows con condivisione automatica dei controller di gioco Bluetooth Xbox o DualShock con Windows e Linux.

con condivisione automatica dei controller di gioco con Windows e Linux. Migliore compatibilità delle applicazioni Intel (x86) quando in esecuzione su Windows 11 con ARM, in particolare durante il salvataggio e la lettura dei file dal disco Mac.

quando in esecuzione su Windows 11 con ARM, in particolare durante il salvataggio e la lettura dei file dal disco Mac. Supporto USB 3.0 migliorato per supportare dispositivi di streaming di dati dinamici, compresi Elgato HD60, Startech USB 3.0 Video Capture e altri.

per supportare dispositivi di streaming di dati dinamici, compresi Elgato HD60, Startech USB 3.0 Video Capture e altri. Parallels Desktop 18 per Mac Pro Edition

Potente Network Conditioner sui Mac con chip Apple M1 , che consente agli utenti di configurare varie condizioni di rete per la macchina virtuale (larghezza di banda, perdita di pacchetti, ritardo) analogamente alle macchine virtuali Windows e Linux.

, che consente agli utenti di configurare varie condizioni di rete per la macchina virtuale (larghezza di banda, perdita di pacchetti, ritardo) analogamente alle macchine virtuali Windows e Linux. Isolamento della rete della macchina virtuale dal Mac sui computer Mac con chip Apple M1 per una maggiore sicurezza e avvio di un cluster Minikube con Parallels Desktop come provider di virtualizzazione.

dal Mac sui computer Mac con chip Apple M1 per una e avvio di un cluster Minikube con Parallels Desktop come provider di virtualizzazione. Possibilità di utilizzare l'avvio della rete con le macchine virtuali ARM Linux ora disponibile sui computer Mac con chip Apple M1.

ora disponibile sui computer Mac con chip Apple M1. Analisi semplificata delle prestazioni di un'applicazione in una macchina virtuale separata tramite il plug-in migliorato di Parallels per Visual Studio.

Parallels Desktop 18 per Mac Business Edition è sviluppato a partire dalla Pro edition, con ulteriori funzionalità tra cui: