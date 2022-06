Parallels RAS 19, migliore flessibilità di distribuzione dei carichi di lavoro e ottimizzazione della sicurezza dei dati

Parallels, leader a livello globale nelle soluzioni multi-piattaforma, ha annunciato oggi la disponibilità della Technical Preview pubblica di Parallels RAS (Remote Application Server) 19. Gli ultimi aggiornamenti e funzionalità di questa versione consentiranno alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di sfruttare la maggiore flessibilità di distribuzione per eseguire il "rehosting" dei carichi di lavoro in cloud, migliorare la protezione dei dati e semplificare i costi e la gestione IT.

Le nuove funzionalità di Parallels RAS 19 sono state progettate per risolvere i problemi critici comuni che le organizzazioni devono affrontare; gestire la crescita esponenziale del lavoro da remoto, il maggior utilizzo del cloud pubblico e privato, l'incremento senza precedenti degli attacchi informatici e la necessità di fornire, ai dipendenti, esperienze che siano esattamente uguali a quelle quotidiane dei consumatori.

Grazie a questa versione, Parallels RAS può ora offrire alle aziende gli strumenti per:

Migliorare la flessibilità di distribuzione per eseguire il "rehosting" dei carichi di lavoro. La nuova versione fornisce alle organizzazioni e ai loro dipendenti una maggiore flessibilità di distribuzione che si estende al multi-cloud per la distribuzione di applicazioni e desktop virtuali, oltre a diversi metodi di distribuzione delle applicazioni. Questo sta diventando un requisito aziendale standard poiché stiamo entrando nella fase successiva del lavoro ibrido. Proteggere la forza del lavoro da remoto. Parallels RAS 19 offre ai responsabili IT gli strumenti per proteggere i lavoratori da remoto dalle minacce degli attacchi informatici di nuova generazione, creando una cultura aziendale basata sulla protezione dei link deboli creati a causa di errori umani. Semplificare la gestione dei costi e dell'IT. La nuova versione consente ai team interfunzionali di gestire i loro budget IT e promuove al tempo stesso una più rapida distribuzione dei prodotti. Queste nuove funzionalità aiuteranno a garantire un utilizzo più efficiente delle risorse con capacità di automazione e configurazioni semplificate, che ridurranno gli impegni di gestione dell'IT e assicureranno costi di consumo inferiori.

"Ci impegniamo a offrire innovazione ai nostri clienti e abbiamo sviluppato una soluzione VDI (infrastruttura desktop virtuale) che aiuterà i dipendenti a essere produttivi ovunque si trovino" - ha dichiarato - Christian Aquilina, Senior Director of Product Management per Parallels RAS. "E grazie a Parallels RAS 19 abbiamo ampliato la flessibilità di distribuzione e migliorato la protezione, mantenendo in prima piano la semplicità".

A questo link è possibile scoprire tutte le funzionalità di Parallels RAS 19, mentre per saperne di più sui prodotti Parallels RAS è possibile visitare questa pagina.

Le nuove funzionalità chiave di Parallels RAS 19 includono:

Amazon Web Services (AWS) come provider cloud

Integrazione del montaggio app MSIX

Gestione dei certificati Let's Encrypt

Parallels Client per Windows su ARM64

Filtri e criteri basati sulle espressioni

Gestione dell'accensione e dello spegnimento

Individuazione dell'account tramite e-mail

Controllo degli orari di accesso

Più provider dell'autenticazione a più fattori (MFA)

Reindirizzamento URL specifici

Versione di prova e disponibilità:

La Technical Preview pubblica di Parallels RAS 19 rilasciata oggi consente di accedere in anteprima alle nuove funzionalità che aiuteranno a migliorare la flessibilità di distribuzione e la protezione, tenendo sempre in prima linea la semplicità. Coloro che sono già clienti possono accedere al loro Parallels My Account per scaricare e installare la Technical Preview di Parallels RAS 19. I nuovi utenti possono creare un account all'indirizzo my.parallels.com/register.

La disponibilità generale di Parallels RAS 19 è prevista per agosto 2022.