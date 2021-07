Penuria di componenti per Notebook fino a fine anno

Secondo quanto riporta Digitimes, acquistare un PC Notebook a buon prezzo e/o dotato delle caratteristiche da noi desiderate sarà complicato almeno fino alla fine dell'anno in corso. La penuria di componenti sarà determinata dalla necessità di produrre per diversi settori in rapida espansione, in particolare i settori Server ed Automotive. Non va poi dimentica che la pandemia dovuta al Covid-19 non si è ancora conclusa, e la richiesta di PC, soprattutto da parte delle istituzioni scolastiche, è ancora elevata (L'Istituto Comprensivo per cui lavoro ha acquistato circa 200 PC nell'arco dell'ultimo anno solare, oltre a qualche centinaio di Tablet, senza contare i terminali acquistati dai genitori per uso personale).

Quanta Computer, a causa della crisi produttiva, ha già affermato che nel 3Q21 riuscirà ad assemblare appena 19 milioni di PC, contro i 19,7 milioni del 1Q21, mentre Compal passerà, nel medesimo periodo, da 13,1 a 13 milioni di PC. Poiché i PC prodotti nel terzo trimestre sono quelli che, in larga parte, andranno a comporre l'offerta dei cataloghi natalizi, dovremo aspettarci sconti ben sotto alle aspettative. Il nostro consiglio, nel caso troviate un Notebook di vostro gradimento già ora, è quello di acquistarlo. Non è detto che possiate trovarlo in vendita nei prossimi mesi.