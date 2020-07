PFU (EMEA) Limited presenta tre nuove tastiere Happy Hacking

PFU (EMEA) Limited presenta tre nuovi modelli di Happy Hacking Keyboard (HHKB) con dodici varianti per gli appassionati di tastiere e di switch Topre. La nuova gamma di tastiere introduce due modelli Bluetooth, per fornire agli utenti una maggiore mobilità e connettività con tutti i loro dispositivi. Caratterizzati da un design ergonomico e resistente, tipico dello stile giapponese, e switch Topre di alta qualità, questi modelli HHKB offrono un nuovo livello di produttività ed efficienza per gli sviluppatori e i professionisti del touch-typing.

Ideate dagli sviluppatori per gli sviluppatori, le tastiere offrono un'esperienza di digitazione fluida e veloce riducendo al minimo l'affaticamento della mano, delle dita e del polso. Dalla sua introduzione, HHKB è stata adottata dai migliori sviluppatori, giornalisti e altri professionisti con oltre 500.000 unità vendute in tutto il mondo, facendo nascere e crescere una community di clienti affezionati.

La filosofia di progettazione di HHKB si basa sul comfort, garantito da numerose scelte di progettazione ergonomica, precisione e velocità di battitura, maggiore mobilità e resistenza. Con il suo formato “Tenkeyless” ultracompatto a 60 tasti e la loro disposizione quasi simmetrica, ogni tasto è a portata di mano ed è dotata di switch DIP che consente agli utenti di cambiare le assegnazioni dei tasti control, meta e delete. Con i modelli Hybrid e Hybrid Type-S, gli utenti possono personalizzare l'intera disposizione dei tasti attraverso un'applicazione software intuitiva e facile da usare. Le impostazioni della keymap sono scritte sulla tastiera, in modo che possano essere utilizzate su tutti i dispositivi.

L'intera nuova gamma è dotata di USB-C per la compatibilità con PC Windows e Mac. I modelli Hybrid e Hybrid Type-S sono inoltre dotati di Bluetooth 4.2, che consente l'accoppiamento con un massimo di quattro dispositivi alla volta, garantendo la compatibilità con PC Windows, Mac, iPhone o smartphone Android,Windows, iPad o Tablet Android, con la possibilità di passare da un dispositivo all'altro con scorciatoie veloci.

Progettata e prodotta in Giappone, HHKB è realizzata per durare nel tempo. Gli switch Topre hanno una durata di 50 milioni di battute, ogni tasto è realizzato in Polibutilene Tereftalato (PBT) altamente robusto, anche alla luce. Il metodo di stampa a sublimazione del colore è stato utilizzato per produrre tasti resistenti allo sbiadimento, in modo che i caratteri rimangano visibili dopo anni di utilizzo.

"Negli ultimi 20 anni la tastiera Happy Hacking è diventata un dispositivo iconico per i professionisti del software e per la comunità degli sviluppatori" dichiara Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited. "I nuovi modelli Hybrid forniscono un livello rivoluzionario di connettività tramite Bluetooth che li rende veramente mobili e senza fili. Il design è sempre stato un elemento chiave di HHKB, con un layout unico studiato per ridurre l'affaticamento delle dita e del polso. Insieme agli switch Topre premium presenti su tutti i nuovi dispositivi, siamo in grado di fornire agli utenti un'esperienza fluida, estremamente tattile e precisa ad ogni battuta di tasto."

Dettagli dei tre modelli:

- HHKB Classic è disponibile in colore bianco o carbone, con tasti stampati o vuoti e dispone di switch Topre Key e connessione USB-C.

- HHKB HYBRID è disponibile in bianco o carbone, con tasti stampati o vuoti e dispone di switch Topre Key,

USB-C e Bluetooth 4.2 Multi-pairing.

- HHKB HYBRID Type-S è disponibile in bianco o carbone, con tasti stampati o vuoti e dispone di switch Topre Silent Key, USB-C e Bluetooth 4.2 Multi-pairing.

Prezzi

Model SKU Model Number Price HHKB Classic (White/Printed Keycaps/TKL) PA50952-1101 PD-KB401W €244.99/ £219.99 HHKB Classic (Charcoal/Printed Keycaps/TKL) PA50952-1102 PD-KB401B €244.99/ £219.99 HHKB Classic (White/Blank Keycaps/TKL) PA50952-1111 PD-KB401WN €244.99/ £219.99 HHKB Classic (Charcoal/Blank Keycaps/TKL) PA50952-1112 PD-KB401BN €244.99/ £219.99 HHKB Hybrid (White/Printed Keycaps/TKL) PA50952-1201 PD-KB800W €294.99/ £259.99 HHKB Hybrid (Charcoal/Printed Keycaps/TKL) PA50952-1202 PD-KB800B €294.99/ £259.99 HHKB Hybrid (White/Blank Keycaps/TKL) PA50952-1211 PD-KB800WN €294.99/ £259.99 HHKB Hybrid (Charcoal/Blank Keycaps/TKL) PA50952-1212 PD-KB800BN €294.99/ £259.99 HHKB Hybrid Type-S (White/Printed Keycaps/TKL) PA50952-1231 PD-KB800WS €339.99/ £299.99 HHKB Hybrid Type-S (Charcoal/Printed Keycaps/TKL) PA50952-1232 PD-KB800BS €339.99/ £299.99 HHKB Hybrid Type-S (White/Blank Keycaps/TKL) PA50952-1241 PD-KB800WNS €339.99/ £299.99 HHKB Hybrid Type-S (Charcoal/Blank Keycaps/TKL) PA50952-1242 PD-KB800BNS €339.99/ £299.99

Le tastiere sono disponibili in pre-ordine sullo store di PFU EMEA.

Per ulteriori informazioni su Happy Hacking Keyboard:

Classic: https://www.hhkeyboard.com/it/products/classic/

Hybrid: https://www.hhkeyboard.com/it/products/hybrid/

Hybrid Type S: https://www.hhkeyboard.com/it/products/hybrid-type-s/

Pro 2: https://www.hhkeyboard.com/it/products/pro-2/