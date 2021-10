PFU Limited presenta ScanSnap iX1300, nuovo scanner personale dal piccolo ingombro

PFU (EMEA) Limited presenta ScanSnap iX1300, un nuovo scanner personale dal piccolo ingombro per aiutare gli individui a massimizzare la loro produttività in qualsiasi luogo lavorino, proposto al prezzo di €300.

Progettato per adattarsi a qualsiasi scrivania o ambiente di lavoro, il percorso di alimentazione a U minimizza l'ingombro del dispositivo, eliminando la necessità di estendere il vassoio. La scansione diretta a servizi mobile o cloud e la possibilità di salvare i documenti come PDF ricercabili o file Word, Excel o PowerPoint modificabili rendono lo scanner ancora più pratico da usare.

Non richiede attesa per il riscaldamento, ed è quindi pronto in pochi secondi ad acquisire 30 pagine al minuto. Grazie al percorso di ritorno, fogli singoli o opuscoli fino a 2 mm di spessore1 possono essere digitalizzati istantaneamente senza la necessità di aprire il coperchio.

Come tutti i dispositivi della stessa gamma, ScanSnap iX1300 è facile da usare, con gli utenti che devono solo premere un pulsante. Con il software ScanSnap Home incluso, possono rivedere, modificare e personalizzare i documenti acquisiti da un'unica applicazione, semplificando ulteriormente la gestione dei file.

"La forza lavoro di oggi deve potersi adattare," sottolinea Hiroaki Kashiwagi, Presidente e CEO di PFU (EMEA) Limited. "Dipendenti e manager spesso lavorano da più sedi, e si aspettano che il loro IT sia altrettanto flessibile. Grazie al suo piccolo ingombro operativo e a innovazioni che fanno risparmiare tempo, ScanSnap iX1300 è uno strumento pratico per l’utente moderno, per far lavorare la carta in qualsiasi luogo scelga di operare."

Per maggiori informazioni sullo ScanSnap iX1300, visita il sito ufficiale a questa pagina.