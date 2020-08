PGA TOUR 2K21, crea il tuo campo con il Course Designer

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Avete già dato un'occhiata ai 15 campi ufficiali del Tournament Players Club (TPC) presenti in PGA TOUR 2K21, ma vi gira ancora in testa il campo dei vostri sogni (o degli incubi del vostro avversario)? Se lo si può sognare, lo si può costruire con il Course Designer del PGA TOUR® 2K21!

Clubhouse? Controllate. Cacti? Certo. Scoiattoli e grattacieli? Se lo dite voi! È tutto a disposizione per realizzare il campo, e siete voi l'architetto. Una volta che il vostro capolavoro è completo, potete condividerlo con i giocatori di tutto il mondo su tutte le piattaforme.

Ricordiamo che PGA TOUR 2K21 sarà disponibile dal 21 Agosto (2020) per XBox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam. Per maggiori informazioni, visitate www.PGATOUR2K21.com.

Spunti di lettura:

PGA TOUR 2K21, nuove info per modalità carriera e roster dei giocatori

2K annuncia PGA TOUR 2K21, disponibile dal 21 agosto 2020

PGA TOUR 2K21, disponibile il primo trailer gameplay

PGA TOUR 2K21, una rivoluzionaria tecnologia di mappature porta in vita i campi da gioco