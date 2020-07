PGA TOUR 2K21, una rivoluzionaria tecnologia di mappature porta in vita i campi da gioco

2K ha rivelato oggi i dettagli dietro la tecnologia ed il processo di mappatura all'avanguardia utilizzati per dare vita ai campi del "Tournament Players Club" (TPC) in PGA TOUR 2K21. L'avveniristico processo di mappatura dei percorsi offre ambienti di gioco incredibilmente realistici e accurati, la tecnologia è in piena mostra in un nuovo trailer con il campo da golf TPC dell'East Lake Golf Club di Atlanta.



Ogni campo richiede diversi mesi per essere costruito dagli sviluppatori di HB Studios, il tutto inizia con la collaborazione con Terra Imaging per catturare ed elaborare le riprese aeree dettagliate di ogni singolo drone. I droni catturano quasi ogni dettaglio della vita reale di questi intricati campi, fino a un centimetro di precisione, e poi convertono i dati in immagini 3D che gli sviluppatori di HB Studios possono ricreare nel gioco. Questo processo assicura che i giocatori vedano ogni angolo che i professionisti del PGA TOUR affrontano nei tornei reali.



"Il nostro obiettivo è quello di rendere i campi di PGA TOUR 2K21 il più dettagliati possibile, in modo da avere la sensazione di giocare al fianco dei migliori professionisti del PGA TOUR", ha detto Shaun West, senior producer di HB Studios.

Ecco i 15 campi presenti in PGA TOUR 2K21:

Atlantic Beach Country Club;

Copperhead Course;

East Lake Golf Club;

Quail Hollow Club;

Riviera Country Club;

TPC Boston;

TPC Deere Run;

TPC Louisiana;

TPC River Highlands;

TPC San Antonio;

TPC Sawgrass;

TPC Scottsdale;

TPC Southwind;

TPC Summerlin;

TPC Twin Cities.

Ricordiamo che PGA TOUR 2K21 sarà disponibile dal 21 Agosto (2020) per XBox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam. Per maggiori informazioni, visitate www.PGATOUR2K21.com.

