Più di 100 giochi e applicazioni ora supportano NVIDIA DLSS e... molte altre novità!

I giocatori di NVIDIA GeForce godono di un ecosistema in continua evoluzione di tecnologie complementari che danno alla loro GPU da gaming un enorme valore aggiunto. Tra queste tecnologie troviamo NVIDIA Reflex, fondamentale per la riduzione della latenza del sistema, e NVIDIA DLSS, che aumenta il framerate senza sacrificare la qualità dell'immagine. Da oggi, NVIDIA rilascia i driver game ready per Windows 11 e il supporto della tecnologia per otto nuovi attesissimi titoli.

Un nuovo grande traguardo per NVIDIA DLSS: gli sviluppatori indie approfittano del plug-in UE4

NVIDIA annuncia oggi 28 nuovi giochi che si uniscono all’elenco dei titoli supportati dal DLSS. Questo è il diretto risultato del plugin DLSS dell'Unreal Engine 4, che rende la tecnologia rapida e facile da integrare nei videogiochi. Grazie a questa tecnologia NVIDIA può oggi celebrare un nuovo grande traguardo: in totale più di 100 giochi e applicazioni ora supportano il DLSS.

Alan Wake e altro in arrivo con DLSS

I successi del Deep Learning Super Sampling non si fermano grazie all’arrivo, tra tutti, di due grandi titoli ora in grado di supportare il DLSS:

Alan Wake Remastered (10/5) - NVIDIA DLSS offre un aumento di 2 volte delle prestazioni in 4K. Ogni GPU GeForce RTX può ottenere più di 60 FPS alle impostazioni massime in 4K con NVIDIA DLSS abilitato in Alan Wake Remastered.

INDUSTRIA (9/30) - Con le impostazioni al massimo e il ray tracing attivato, NVIDIA DLSS accelera le prestazioni fino a 2 volte in INDUSTRIA.

NVIDIA Reflex disponibile in Splitgate e Deathloop questo mese!

NVIDIA Reflex è, per gli sviluppatori, una tecnologia facile e veloce da aggiungere ai propri titoli grazie agli SDK, ai plugin e al supporto di un'ampia documentazione. Sono più di 20 i giochi che hanno adottato la tecnologia di ottimizzazione della latenza e, questo mese, Splitgate e Deathloop si sono aggiunti alla lista, con un risparmio della latenza fino al 50%.

Altre notizie di gioco

Tra le altre novità legate ai giochi, vi è:

Severed Steel (9/17) - La versione di lancio ha portato tanti nuovi contenuti e anche riflessi in ray-tracing e NVIDIA DLSS. Attraverso NVIDIA DLSS, le prestazioni dei giocatori saranno più che raddoppiate, consentendo praticamente a tutti i PC GeForce RTX di godersi Severed Steel al massimo delle impostazioni, con il ray-tracing attivato - qui il nuovo trailer con DLSS.

NVIDIA ha rilasciato oggi un nuovo Game Ready Driver per Windows 11:

Offre la migliore esperienza in: Alan Wake Remastered Deathloop Diablo II: Resurrected Far Cry 6 Hot Wheels Unleashed Industria New World World War Z: Aftermath

Le impostazioni ottimali di GeForce Experience vi permettono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware del vostro sistema attraverso un semplice click, garantendo un gameplay fluido e ottimizzato. Più di 1.000 titoli sono supportati. I nuovi giochi in questo driver includono: Bravely Default II Deathloop GRIT ICARUS Myst (2021) NBA 2K 22 Pathfinder: Wrath of the Righteous The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki Twelve Minutes Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Aggiunge il supporto per una nuova modalità NVIDIA Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) che viene attivata oggi sul server di prova di Elder Scrolls Online.

“NVIDIA DLAA migliora moltissimo il nostro gioco offrendo degli incredibili risultati di anti-aliasing in Elder Scrolls Online, mai visti prima d’ora". - Rich Lambert, direttore creativo di ZeniMax Online Studios

Quattro nuovi mouse da gioco con supporto Reflex.: