PLB e ManpowerGroup lanciano The Skill Game, il progetto per sviluppare le soft skill utili nel lavoro attraverso i videogiochi

Oggi il primo appuntamento dedicato alla Leadership. Una serie di live Twitch per raccontare le competenze acquisite nei videogiochi ed il valore aggiunto che possono avere sul lavoro e nella vita di tutti i giorni.

ManpowerGroup, multinazionale leader nelle innovative workforce solutions, insieme a PLB, di Bobo Vieri e Bernardo Corrad, lancia "The Skill Game", un progetto innovativo che coniuga la passione per i videogiochi con la formazione di soft skill per il mondo del lavoro. L'iniziativa si colloca all'interno della consolidata partnership tra l'azienda ed il progetto dei due ex calciatori che, fin dalla sua nascita, ha proposto un modello all'avanguardia in Italia fatto di contenuti educativi, formazione di giovani talenti, challenge tra sport e gaming e collaborazioni con alcuni dei migliori team eSports.

"The Skill Game" è composto da una serie di sei appuntamenti live sul canale Twitch di PLB in cui noti gamer e streamer del panorama nazionale affronteranno i temi delle soft skill fondamentali per il mondo del lavoro di oggi e di domani, come leadership, lateral thinking, decision making, resilienza, creatività e comunicazione: competenze che spesso vengono allenate inconsapevolmente tramite i videogiochi. L'obiettivo è rendere consapevoli delle proprie capacità i giovani talenti degli sport virtuali e creare per le aziende un punto di contatto con questa realtà attraverso un canale originale come Twitch.

Il progetto prevede due appuntamenti online ogni mese, da marzo a giugno, per un totale di sei tappe della durata di 60 minuti ciascuna, in programma dopo le ore 18:00. Simone "Akira" Trimarchi, caster e content creator oltre che tra i più esperti conoscitori della scena nazionale ed internazionale in tema di gaming ed eSports, guiderà gli spettatori in confronti ed interviste con alcuni dei volti noti della scena gaming esports italiana.

La puntata di presentazione di "The Skill Game" è andata in onda lo scorso 16 marzo e ha visto la partecipazione degli Ambassador PLB, Vieri e Corradi, che hanno illustrato il progetto dedicato alle soft skills, il gaming e il mondo del lavoro, rispondendo anche alle domande della live chat. I due ex calciatori e fondatori del progetto PLB hanno raccontato i momenti di svolta della loro carriera sportiva, le competenze acquisite e quelle che si sono rivelate strategiche anche una volta usciti dal campo. Hanno sottolineato come l'idea alla base di PLB sia nata dall'ambizione di aiutare giovani talenti ad emergere grazie a valori, metodo, passione e sacrificio, fattori che hanno contraddistinto il percorso di Vieri e Corradi nella loro crescita dal settore giovanile alle fasi iniziali della carriera.

Nell'incontro di oggi interverranno, oltre ad Akira, Tommaso "Joynt" Gavioli, coach di eSports, che dialogheranno con Alessandro Testa, Direttore di Jefferson Wells, il brand di Executive Search di ManpowerGroup. Un incontro tra mondi diversi, il mix perfetto per far emergere le soft skill nel gioco e nel lavoro.

"Avvicinare i giovani al mondo del lavoro e della formazione in modo meno impegnativo e più coinvolgente non è una "challange" semplice da fronteggiare. Noi abbiamo scelto di farlo usando un linguaggio più vicino alle nuove generazioni, quello del gaming" - ha dichiarato Daniela Caputo, Marketing, Communication & Innovation Director di ManpowerGroup Italia. "Con PLB abbiamo creato 'The Skill Game', un format innovativo e divertente, per preparare i ragazzi, ma anche i meno giovani, ad affrontare con maggiore consapevolezza il futuro del lavoro."

Il calendario con tutti gli eventi di "The Skill Game" è disponibile al seguente link:

https://info.manpower.it/ytia22

Il progetto "The Skill Game" rientra nell'ambito delle iniziative Manpower sul territorio italiano, "YTIA 22 (Young Talent in Action), al lavoro con Manpower!", lo spazio online in cui i giovani talenti possono trovare materiali, esercizi e altri contenuti a supporto del loro orientamento al lavoro.