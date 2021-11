Plustek presenta il nuovo OpticSlim 2700

Plustek Inc., produttore di soluzioni per l'imaging professionale e per l'ufficio, annuncia il nuovo OpticSlim 2700. Con un esclusivo design, caratterizzato da un coperchio che consente di digitalizzare agevolmente anche libri e documenti rilegati con spessore fino a 35 mm, il nuovo OpticSlim 2700 rappresenta sicuramente uno degli scanner piani più flessibili sul mercato.

In grado di effettuare la scansione di un A4 in soli 3 secondi e di essere immediatamente pronto all’uso senza dover attendere tempi di riscaldamento, grazie all’utilizzo di sorgenti luminose a LED, questa nuova proposta firmata Plustek è in grado di velocizzare i tempi di digitalizzazione dei documenti senza sacrificare la qualità di scansione, grazie anche all’adozione di sensore è in grado di operare a una risoluzione hardware fino a 1200 x 1200 dpi.

Particolarmente completa è anche la dotazione software, che comprende Plustek DocAction e Plustek OCR per Windows (basato su tecnologia ABBYY FineReader), mentre per il mondo Apple sono disponibili Plustek MacAction e Plustek DocOCR. La compatibilità TWAIN, inoltre, assicura la possibilità di poter operare senza problemi con tutti i più diffusi programmi per l’imaging e per la gestione dei documenti.

Caratteristiche aggiuntive

- Quattro pulsanti funzione intelligenti

Permettono con un semplice tocco di scansionare, copiare, generare automaticamente PDF ed eseguire funzioni personalizzate.

- Gestione avanzata degli originali

OpticSlim 2700 consente la digitalizzazione di ricevute, contratti, lettere, libri, riviste e molto altro ancora.

- Gestione avanzata delle immagini

Il software in dotazione permette di ottimizzare le scansioni e di organizzarle in pochi istanti.

- Possibilità d’integrazione

OpticSlim 2700 può venire facilmente integrato anche all’interno di chioschi self-service.

Plustek OpticSlim 2700 è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 139 Euro IVA inclusa.