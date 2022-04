POCO annuncia POCO Watch,un onnipotente compagno di fitness quotidiano con un focus sulla moda

POCO Watch è la scelta per gli appassionati di fitness che cercano di far emergere il loro stile e la loro personalità. Disponibile in svariati colori, POCO Watch è un device efficace per monitorare la propria salute. Il display touch AMOLED da 1,6 pollici e una lunetta ultra-sottile illuminano lo schermo con una chiarezza mozzafiato; e chi lo indossa può distinguersi ancora di più, grazie a oltre 100 quadranti personalizzabili.

Per monitorare meglio i propri progressi sportivi, per esempio durante una corsa o mentre si sale in vetta, il Multi-sistema GPS offre una grande precisione, il tutto insieme all'utilizzo di oltre 100 modalità di esercizio installate.

POCO Watch può anche rilevare quando un utente sta facendo più attività insieme, dalla corsa su un tapis roulant a una passeggiata fuori, e, grazie alla funzione di monitoraggio del sonno, controllare i livelli di ossigeno nel sangue. Con queste funzioni, gli utenti possono apprendere da POCO Watch come regolare al meglio la loro routine per adattarla al loro stile di vita.

POCO Watch fa tutto questo, alimentato da una batteria che può durare fino a 14 giorni, gestendo tuti gli allenamenti o i pisolini pomeridiani che si desiderano. Quando la batteria di POCO Watch si scarica, basta collegarla al caricatore magnetico, facile da trasportare, per essere pronti per la prossima avventura.

Disponibilità sul mercato

POCO Watch sarà disponibile in tre colori, Black, Blue e Ivory, a un prezzo di vendita consigliato di €99.99, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon a partire dal 26 aprile.

Fino alle 23.59 del 29 aprile, POCO Watch sarà venduto su po.co e Amazon, al prezzo early bird di €69,99.