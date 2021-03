POCO presenta due nuovi smartphone POCO F3 e POCO X3 Pro

POCO ha presentato oggi due nuovi smartphone: The Beast King POCO F3 che garantisce grandi prestazioni e intrattenimento grazie a un processore, a un display e una qualità audio di alto livello e POCO X3 Pro che offre un’evoluzione completa e fatto su misura per i gamer.

Dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G, POCO F3 cattura subito l’attenzione in quanto è il dispositivo POCO più potente di sempre. POCO F3 è anche equipaggiato di un DotDisplay AMOLED E4 da 6,67” con refresh rate a 120Hz, e con tecnologia audio Dolby Atmos. Potente, ma anche sottile e leggero, POCO F3 è a tutti gli effetti un flagship di fascia alta.

POCO X3 Pro mantiene invece le caratteristiche di alto livello che hanno reso il suo predecessore la scelta numero uno tra i gamer, ma vanta performance migliori grazie a una delle piattaforme mobile 4G più potenti attualmente disponibili sul mercato: Qualcomm Snapdragon 860. Grazie alla velocità, alla capacità di storage e RAM migliorate, POCO X3 Pro porta l’esperienza di gioco a un livello senza precedenti in questa fascia di prezzo.

“POCO vanta un totale di 13 milioni di smartphone distribuiti a livello globale dal lancio del primo POCO F1 avvenuto nel 2018 al 28 febbraio 2021. Nello specifico le spedizioni di POCO X3 NFC hanno superato i 4 milioni di unità in 7 mesi” - ha dichiarato Kevin Qiu, Head of POCO Global. “Questa volta, intendiamo perseguire il successo del brand portando agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno, e anche di più”.

“Siamo entusiasti di sostenere POCO nel lancio di questi due sorprendenti prodotti, POCO F3 e POCO X3 Pro, rispettivamente dotati di Snapdragon 870 e Snapdragon 860. Queste piattaforme sono progettate per offrire potenti esperienze di connettività, elevate performance di gaming e una fotocamera dalle prestazioni straordinarie, tutto per supportare esperienze mobile premium per gli utenti di tutto il mondo” - ha spiegato Kedar Kondap, Vice President of Product Management, Qualcomm Technologies, Inc.

POCO F3 – The Beast King



Prestazioni incredibili con Qualcomm Snapdragon 870 5G

POCO F3 è il dispositivo più potente realizzato ad oggi dall’azienda ed è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 870 5G. Lo smartphone integra un’aggiornata CPU Qualcomm Kryo 585 con velocità di clock fino a 3,2 GHz, la più alta sul mercato. Insieme all’ultraveloce GPU Qualcomm Adreno 650, POCO F3 offre una grandiosa esperienza di gioco. Abbinato alla RAM LPDDR5 e allo storage UFS 3.1, il flagship garantisce velocità di lettura e scrittura più elevate per il multitasking. Queste caratteristiche potenziate sono possibili grazie al processore ad alta efficienza da 7nm così come la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus che permette al dispositivo di fornire sempre elevate prestazioni.

POCO F3 soddisfa tutti i più recenti standard in materia di connettività, sfoggiando un Modem-RF Snapdragon X55 5G che garantisce una connettività 5G velocissima* con supporto per la maggior parte delle bande di rete globali. Il dispositivo supporta anche il Wi-Fi 6, posizionandolo tranquillamente tra gli smartphone di fascia alta.

Straordinario display AMOLED da 6.67” & design premium

L’elevato refresh rate a 120Hz di POCO F3 fornisce una fluidità senza precedenti quando si gioca sul grande display AMOLED da 6,67". Questo dispositivo dispone anche di uno dei dot più piccoli nel settore di soli 2,76 millimetri. Inoltre, il touch sampling rate a 360Hz e l’algoritmo touch ottimizzato consentono allo smartphone di rispondere in modo estremamente rapido a qualsiasi tocco. La tecnologia MEMC, raggiungendo i 60fps, migliora inoltre la fluidità dei contenuti video.

Il display certificato HDR10+, insieme alle funzioni True Display e True Color, offre un’esperienza visiva davvero gradevole per gli occhi, con colori vividi e altamente accurati. In più, il materiale E4 migliorato porta la luminosità massima dello schermo a 1300 nit e aiuta a ridurre il consumo energetico del 15% rispetto al materiale E3 di ultima generazione.

Realizzato con un materiale antiscivolo, e con uno spessore di soli 7,8 mm e 196 g di peso, l’impugnatura risulta comoda e sicura. Allo stesso tempo, il Corning Gorilla Glass 5, sia sul fronte che sul retro, offre al telefono una buona protezione.

Intrattenimento al top con Dolby Atmos, tripla fotocamera AI e molto altro ancora

Dotato di una configurazione a doppio speaker con un altoparlante principale inferiore e uno secondario nella parte superiore, POCO F3 produce un suono ricco e dettagliato. POCO F3 è il primo dispositivo del brand ad abilitare Dolby Atmos**, in grado di aumentare la qualità del suono per un’esperienza completamente immersiva per video, musica e gaming in formato Dolby Atmos, sia per l’ascolto tramite cuffie che per gli speaker integrati.

“Noi di Dolby non vedevamo l’ora che fosse lanciato POCO F3, perché non solo siamo entusiasti di estendere la straordinaria esperienza Dolby Atmos agli smartphone POCO, ma siamo anche orgogliosi dello spettacolare lavoro svolto dal brand per consentire un’esperienza di intrattenimento eccezionale su POCO F3”, ha affermato Mahesh Balakrishnan, Vice President of Audio Business, Consumer Entertainment Group di Dolby Laboratories.

La configurazione della tripla fotocamera AI di POCO F3 e le sue infinite funzionalità innovative aiutano a liberare le skill fotografiche di ognuno di noi. Le fotocamere posteriori sono costituite da una fotocamera principale da 48MP con grandi pixel 4-in-1 da 1.6μm, un obiettivo ultra-wide da 119°, e una fotocamera telemacro da 5MP che supporta l’autofocus da 3cm - 7cm. Questa combinazione permette di ottenere immediatamente immagini straordinarie, dettagliate e ad alta risoluzione, migliorando notevolmente la versatilità della fotocamera. La fotocamera frontale da 20MP supporta anche i selfie in modalità notturna.

A differenza della maggior parte degli smartphone con doppio microfono, POCO F3 ha una configurazione a tre microfoni ed è dotato della funzione Audio Zoom. Quando si gira un video, il terzo microfono sul retro permette al dispositivo di “zoomare” il suono insieme all’immagine, catturando un audio chiaro anche per le scene più lontane e migliorando notevolmente la ricezione del suono durante le riprese. Nel frattempo, il motore lineare dell’asse X fornisce vibrazioni brevi e nitide per completare l’esperienza di intrattenimento di livello flagship.

POCO F3 deve la sua potenza a una batteria straordinaria. La batteria da 4,520mAh (typ) può essere alimentata alla velocità della luce grazie alla tecnologia Middle Middle Tab (MMT), che indirizza in modo più efficiente la corrente elettrica nel dispositivo. Con il caricatore veloce da 33W incluso nella confezione, il dispositivo può essere caricato al 100% in soli 52 minuti**

POCO X3 Pro – Exactly What You Need…and More

Prestazioni di livello flagship - Più velocità

POCO X3 Pro presenta una performance di livello flagship, con Qualcomm Snapdragon 860, una delle piattaforme mobile 4G più potenti attualmente disponibili sul mercato. Questa piattaforma dispone di una CPU Kryo 485, realizzata con tecnologia di processo a 7nm per alte prestazioni fino a 2.96GHz, e la GPU Adreno 640 che garantisce una resa grafica migliorata. Grazie alla combinazione di questi due strumenti, la piattaforma permette un’esperienza di gioco ultra-fluida e di alta qualità, anche nel caso di giochi 3D più impegnativi con impostazioni grafiche elevate.

Insieme al migliorato UFS 3.1, il dispositivo offre velocità di lettura e scrittura scattanti, in modo da non dover aspettare a lungo per caricare file, giochi o applicazioni. Il dispositivo incorpora anche la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, una soluzione di raffreddamento con tubo di calore in rame più grande e strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la capacità termica del dispositivo.

Display super fluido e design unico per un gameplay estremo

POCO X3 Pro sfoggia un sorprendente DotDisplay FHD+ da 6.67" con un refresh rate a 120Hz e un touch sampling rate a 240Hz, garantendo un’esperienza di gioco super reattiva e a bassa latenza. Il display utilizza la funzione DynamicSwitch per ottimizzare il refresh rate per le diverse applicazioni. Il display di POCO X3 Pro presenta inoltre una protezione per l’usura quotidiana, grazie a Corning Gorilla Glass 6.

Quest’ultimo dispositivo si distingue per il suo design raffinato e per i tre accattivanti colori disponibili. Il retro 3D curvo attira immediatamente l’attenzione con una finitura cangiante che cattura magnificamente la luce da diverse angolazioni, un look trendy che si abbina in modo elegante al logo POCO cromatico e una striscia verticale che corre lungo il centro della back cover. Inoltre, POCO X3 Pro sfoggia un sensore di impronte digitali laterale facilmente accessibile e preciso.

Stay in the game - Durata della batteria extra-lunga e 33W di ricarica veloce

Dite addio all’ansia di essere a corto di carica: POCO X3 Pro è dotato di una grande batteria da 5,160mAh (typ) che dura fino a due giorni interi***. La tecnologia MMT incorporata e il caricabatteria da 33W incluso nella confezione assicurano che il dispositivo si ricarichi alla velocità della luce.

La sua doppia configurazione di speaker, superiore e inferiore, fornisce un audio eccezionale sia per lo streaming che per il gaming e le vibrazioni generate dal motore lineare dell’asse Z del dispositivo rendono le performance di gioco ancora più soddisfacenti.

Cattura il momento - Immagini dettagliate con la fotocamera quadrupla

POCO X3 Pro agisce come il vostro personale regista tascabile con fotocamera quadrupla posteriore e una miriade di funzioni da esplorare. Una fotocamera principale da 48MP che supporta 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm permette di ottenere immagini chiare e straordinariamente dettagliate. L'obiettivo ultra-wide da 119° della fotocamera garantisce un’ottima modalità notturna, così da poter realizzare bellissimi scatti di paesaggi o foto di gruppo anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera macro e il sensore di profondità completano la dotazione offrendo versatilità e capacità extra della fotocamera.

Prezzi e disponibilità

POCO X3 Pro sarà disponibile su po.co nei colori Phantom Black e Frost Blue - a breve anche in Metal Bronze - a partire dalle ore 13:00 del 26 marzo al prezzo di 249,90€ per la versione da 6GB+128GB e di 299,90€ nella configurazione da 8GB+256GB. Entrambe le versioni saranno in vendita ad un prezzo early bird rispettivamente di 199,90€ e 249,90€ fino al 29 marzo.

POCO F3 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 30 marzo su po.co in tre colorazioni, Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue, al prezzo di 349,90€ per la configurazione da 6GB+128GB e al prezzo di 399,90€ per la versione da 8GB+256GB.

La configurazione da 6GB+128GB sarà in vendita fino al 5 aprile al prezzo early bird di 299,90€, mentre quella da 8GB+256GB al prezzo speciale di 349,90€ fino al 2 aprile.

POCO X3 Pro e POCO F3 saranno disponibili anche su Amazon e prossimamente presso Mi Store Italia.